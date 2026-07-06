أحمد موسى: منتخب مصر رجالة وزي ما عندهم ميسي عندنا صلاح

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة هامة للاعبي المنتخب الوطني قبل ساعات من مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 بكأس العالم، مردفًا: «نحن لا نخشى الأرجنتين، ولكن نخشى عدم وجود عدالة تحكيمية في المباراة بكرا».

وعلق أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، على إلغاء الفيفا إيقاف اللاعب الأمريكي الذي تم طرده في مباراة منتخب بلاده، مردفًا: "ترامب اعترف بالتواصل مع رئيس الفيفا لإلغاء الكارت الأحمر للاعب الأمريكي، ما حدث هو عار في تاريخ الفيفا".

وتابع: "رئيس الاتحاد الدولي يريد الأرجنتين في النهائي، أنا من هنا أعبر عن قلقي وخوفي من عدم وجود عدالة تحكيمية في المباراة، أنا عاوز المهندس هاني أبو ريدة وأنه يستغل علاقته مع رئيس الاتحاد الدولي ويطالبه بوجود عدالة تحكيمية، ونخشى من مجاملات الفيفا، ولازم ناخد بالنا من اللي بيحصل".

وأكمل: «زي ما حصل امبارح، وهالاند خرج البرازيل، ونيمار قعد يبكي في نهاية المباراة، بكرة إن شاء الله نفوز على الأرجنتين، وميسي يبكي زي نيمار كده ويعتزل ، الأرجنتين عاوزه إيه تاني، ما كسبت البطولة النسخة اللي فاتت».

وأردف أحمد موسى، أن مشاهد المواطنين وهم لابسين تيشيرت منتخب مصر، والأعلام اللي بترفرف في البيوت، مشاهد مش شوفنهاش من زمان، معقبًا: «إن شاء الله بكرة يكون يوم فرحة، لو بكرة في عدالة تحكيمية هنفوز، بكرة ميسي يعتزل إن شاء الله، والأرجنتين تخرج».

وأكمل: «والله بكرة قدامنا فرصة تاريخية لو فوزنا على الأرجنتين، يكون في منافسة على كأس العالم، منتخب مصر كله رجالة وبيلعبوا لآخر ثانية، في منتخبات كبيرة روحت زي ألمانيا وكرواتيا والبرازيل، وبكرة إن شاء الله تحصلهم، خريطة كأس العالم لازم تتغير».

وأردف موسى: «كل الدعم للرجالة بكرة، ويكون ماتش للتاريخ، وعندنا عدد كبير من لعيبتنا واجهوا ميسي في كأس العالم للأندية مع الأهلي ضد ميامي الأمريكي، محمد صلاح أيقونة وأسطورة، وزيه زي ميسي، والأرجنتين عاملة حساب صلاح جدًا، إحنا عندنا رجالة كلهم قد المسؤولية بكرة إن شاء الله، دول 26 راجل، أي 10 منهم هينزلوا يكونوا قد المسؤولية».

واستطرد: "عادي ما يخرج ميسي ويروح، إيه المشكلة، ما خرج نيمار وفينيسيوس، وهالاند امبارح طلع البرازيل، وإن شاء الله مصر تخرج الأرجنتين بكرة".