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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف موعد حسم مصير معتمد جمال مع الزمالك

معتمد جمال
معتمد جمال
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن  موعد حسم مصير معتمد جمال مع الزمالك وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :مصدر بالزمالك: حسم مصير معتمد جمال خلال ساعات ولم يتم إبلاغه بالرحيل حتى الآن.

و في جانبه انتقد الإعلامي خالد الغندور سياسة نادي الزمالك في التعامل مع المدربين، مؤكداً أن النادي يفضل الاستغناء عن المدربين الناجحين من أبناء النادي رغم تحقيقهم إنجازات كبيرة.


وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "الزمالك بيحب يمشي المدربين اللي جابوا بطولات صعبة زي أيمن الرمادي اللي حصل على كأس مصر من بيراميدز، ومعتمد جمال اللي تولي المسئولية بعد مدرب أجنبي فاشل ورفع قضية على الزمالك".

وأشار الغندور إلى أن معتمد جمال نجح في قيادة الفريق للفوز ببطولة الدوري، قائلاً: "في النهاية أصبح بطل الدوري على حساب الأهلي أقوى سكواد في أفريقيا".


وشن جمال، نجل معتمد جمال المدير الفني للزمالك، هجومًا على إدارة القلعة البيضاء، بسبب ما تردد عن اتجاه النادي للتعاقد مع مدير فني أجنبي، مع الإبقاء على والده ضمن الجهاز الفني في دور مساعد.

وكتب جمال معتمد عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "إيه الطمع ده!! يعني بعد كل ده وفي الآخر يكون ده المقابل، ويقولك استحمل ده أنت ابن النادي".

أحمد حسن الزمالك معتمد جمال رحيل معتمد جمال

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