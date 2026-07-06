كان يتلقى العلاج .. الداخلية : وفاة تاجر مخدرات محكوم عليه بالسحن في المستشفى

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل منشور مدعوم بصورة ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى زعم خلاله أهلية أحد المتهمين بوفاة نجلهم داخل أحد أقسام الشرطة بالجيزة وإظهار صورة لجرح بجسد المتوفى المذكور والإدعاء بإصابته داخل محبسه .



أسفر الفحص عن أن الصورة المرفقة بالمنشور "قديمة " منذ ثلاثة سنوات إبان إجرائه عملية جراحية "تعديل مسار المعدة – فتق قربى" وتبين أن المذكور عنصر جنائى شديد الخطورة " سبق إتهامه وصدور أحكام قضائية ضده لإتجاره بالمواد المخدرة" ، وتم ضبطه بتاريخ 2 الجارى أثناء ممارسة نشاطه الإجرامى بالإتجار بالمواد المخدرة وضُبط بحوزته كمية من المواد المخدرة وتم حبسه إحتياطياً بقرار من النيابة العامة على ذمة القضية .

وبتاريخ 6 الجارى شعر المذكور بحالة إعياء وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم حيث توفى ، وقد أكد الفحص الموثق عدم تعرضه لأية إعتداءات ، وبسؤال نزيلين من مرافقيه بغرفة الحجز أكدا ذلك .

ويأتى إدعاءات أحد أفراد أهلية المذكور ونشره لمثل تلك الصورة فى ضوء كونهم من العناصر الإجرامية وفى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن متابعة نشاطهم الإجرامى ، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الإدعاءات .

