"الصحة اللبنانية": ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 4319 قتيلا و12203 مصابين

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة، التابع لوزارة الصحة العامةاللبنانية، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلى على البلاد منذ 2 مارس الماضى وحتى اليوم، ارتفعت إلى 4319 قتيلا، و12 ألفا و203 مصابين.

وذكر المركز - في بيان، اليوم /الاثنين/ - أن هذه الأرقام تستند إلى الإحصاءات الرسمية التي يتم تحديثها بشكل مستمر، في ضوء تطورات الأوضاع الميدانية وما يرد من تقارير عن الضحايا والإصابات.

وأشار البيان إلى أن وزارة الصحة تواصل عبر مركز عمليات الطوارئ متابعة المستجدات وتحديث الحصيلة تباعًا، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لرصد تداعيات العدوان وتوثيق أعداد الشهداء والجرحى.