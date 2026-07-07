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امتحان TOFAS لطلاب أولى ثانوي 22 يوليو.. وتأهيل الناجحين للسفر لليابان
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

امتحان TOFAS لطلاب أولى ثانوي 22 يوليو.. وتأهيل الناجحين للسفر لليابان

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر إقامة تصفيات طلاب الصف الأول الثانوي في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي ( الذين أتموا دراسته خلال العام الدراسي 2025 / 2026 )  ، وذلك يوم الأربعاء 22 يوليو 2026

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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف تجرى هذه التصفيات من خلال اختبار توفاس TOFAS وذلك لتأهيل الطلاب الفائزين للسفر إلى اليابان أو الحصول على فرص تدريبية في الشركات الدولية .

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لدعم وتطوير مهارات طلاب الصف الأول الثانوي في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي وتشجيعا لهم على بذل المزيد من التقدم والنجاح وتحفيزا للمتميزين منهم .

وكان قد أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة اتخذت خطوات واسعة لإدماج التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، مؤكدا أنه يتم تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي من خلال منصة “كيريو” اليابانية، بما يعكس قدرة الطلاب على اكتساب المهارات الأساسية في البرمجة والتفكير المنطقي.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات سابقة ، أن الوزارة تعتزم اعتبارًا من العام الدراسي المقبل تدريس البرمجة والذكاء الإصطناعي لطلاب التعليم الفني، بعد تزويدهم بأجهزة التابلت، مؤكدًا أن هذه المهارات أصبحت من أساسيات الحياة ومتطلبات سوق العمل.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن دراسة البرمجة لا تقتصر على تعلم كتابة الأكواد البرمجية، وإنما تسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي، بما يساعد الطلاب على تحليل المشكلات وتنظيم الأفكار واتخاذ القرارات بصورة منهجية، وهي مهارات أصبحت من المتطلبات الأساسية لسوق العمل في العصر الرقمي.

كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف إلى أن الوزارة أدرجت مادة الثقافة المالية ضمن الأنشطة التعليمية لطلاب الصف الثانى الثانوي العام الدراسى المقبل ٢٠٢٧، بهدف تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى الطلاب وإعدادهم للتعامل مع متطلبات الاقتصاد الحديث وبما يساعدهم على اكتساب خبرات واقعية في مجالات الاستثمار والإدارة المالية، وإنشاء الشركات، والأسهم، والتداول.

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