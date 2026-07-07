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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناصر عباس: منتخب مصر تعرض لظلم تحكيمي فادح.. والهدف الثالث للأرجنتين غير شرعي

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد الكابتن ناصر عباس، الخبير التحكيمي، أن منتخب مصر تعرض لظلم تحكيمي واضح خلال مباراته أمام الأرجنتين، مشيرًا إلى أن قرارات حكم الساحة وحكم الفار أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مباراة مصر والأرجنتين هي الأسوأ تحكيميًا، والهدف الثالث للأرجنتين غير شرعي، كانت هناك مخالفة على حمدي فتحي ومحمد صلاح، والفار والحكم أقصيا منتخب مصر من الصعود إلى دور الثمانية، الحكم النهارده ليس على مستوى المباراة، وكان يجب على الفار استدعاء الحكم، وكانت هناك ركلة جزاء صحيحة لمحمد صلاح، محمد صلاح يستحق ركلة جزاء صحيحة، وفي مباراة الجزائر كان المفروض ميسي يطرد".

وأضاف: "الحكام بتساعد الأرجنتين في كأس العالم، النهارده العدالة والشفافية لم تكونا موجودتين، وكان المفروض توفير الحماية لكل اللاعبين، والهدف اللي تم احتسابه في الدقيقة 92 هدف غير شرعي، منتخبنا النهارده شرف الكرة المصرية والعربية، والكل عارف إننا اتظلمنا ظلمًا تحكيميًا من حكم المباراة".

وتابع : "في مثل هذه المباراة، حتى لو قدمنا احتجاجًا، هيقولوا في الآخر إنها أخطاء تقديرية للحكم، وهيطلعوا يقولوا إن الحكم اتوقف، لكن إحنا هنستفيد إيه؟ أول إمبارح لما تم تعيين الحكم، المنتخب الأرجنتيني رفضه، والنهارده نزل المباراة وهو مضغوط، والحكم شخصيته ضعيفة، وهم عرفوا يشتغلوا على ده".

واستكمل: "ضرب إمام عاشور كان المفروض اللي ضربه ياخد طرد، لأنه سلوك مشين، وكانت هناك كروت حمراء وصفراء ضد الأرجنتين ولم يشهرها الحكم. ومصر النهارده أُقصيت بفعل فاعل من حكم المباراة وحكم الفار، وآخر ربع ساعة بدأ يتعامل معانا بضغوط شديدة، ولما الحكم يكون ظالم بيبدأ يشتغل بالكروت الصفراء، وآخر عشر دقائق حس إن المباراة هربت منه، فبدأ يرهب اللاعبين، والفار النهارده أسوأ ما في المباراة، وعلى الأقل كان لازم يلغي الهدف الثالث".

واختتم: "منتخبنا النهارده أدى وعمل ملحمة، وحتى لو اتغلبنا عارفين إننا اتغلبنا بظلم تحكيمي فادح، وإحنا الأحق بالصعود مش الأرجنتين، ويُحسب لمنتخب مصر إنجاز النهارده، وحسام حسن جمع الجمهور حول المنتخب منذ فترة. هؤلاء اللاعبون والجهاز الفني عملوا إنجازًا كبيرًا، وخرجوا بشرف ومرفوعي الرأس، وشوبير عمل بطولة رائعة، ولا بد من تكريم شعبي ورسمي للاعبي منتخب مصر".

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