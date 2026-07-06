سفير إسرائيل في واشنطن يرفض تسليح تركيا بـF-35

صرح سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، بأن دولة الاحتلال تعارض بيع طائرات إف-35 الشبحية لتركيا، "لكنها ستحترم أي قرار أمريكي".

وقال ليتر خلال اجتماع مع مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن: "لا نعتقد أن تركيا يجب أن تمتلك طائرات إف-35. ومع ذلك، تدرك إسرائيل أن الإدارة الأمريكية لديها مجموعة أوسع من الاعتبارات الاستراتيجية التي يجب أن تأخذها في الحسبان عند اتخاذ القرار".

كما تطرق ليتر إلى تصريح نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، بأن "الولايات المتحدة هي الحليف الوحيد المتبقي لإسرائيل".

وقال ليتر: "لو كنت أنا من يكتب هذا الخطاب، لكنت صغت الأمور بشكل مختلف قليلاً. أعتقد ببساطة أن هذا غير صحيح".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن تركيا "لا تستحق" طائرات إف-35 أو محركات نفاثة لطائراتها المقاتلة.

وأضاف نتنياهو: "تركيا بلد رائع، لكن يقودها رجل يدعو علنًا إلى تدمير إسرائيل، وهو (أردوغان) يحتل نصف قبرص، العضو في حلف الناتو، وقد بدأ باليونان ودول أخرى في الحلف، كما أنه يتحدث علنًا عن احتلال القدس".