إف 35 تشعل غضب إسرائيل.. نتنياهو يضعط على ترامب للتراجع عن قراره بشأن تركيا

أفادت القناة الثانية عشرة العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اشتكى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مكالمة هاتفية يوم الجمعة، من تصريحات معادية لإسرائيل صدرت عن مسؤولين أتراك رفيعي المستوى، بمن فيهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وحث نتنياهو، ترامب، على عدم بيع منصات وأسلحة متطورة للسلاح الجوي لتركيا، وفقًا للقناة.

ومن المتوقع أن يناقش ترامب وأردوغان رغبة تركيا في الانضمام مجددًا إلى برنامج طائرات إف-35، خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) هذا الأسبوع في أنقرة.

ووفقًا لمسؤول أمريكي رفيع المستوى، قد يطلب ترامب من أردوغان تخفيف حدة خطابه المعادي لإسرائيل.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، أن تركيا "لا تستحق" طائرات إف-35 أو محركات نفاثة لطائراتها المقاتلة.

وأضاف نتنياهو: "تركيا بلد رائع، لكن يقودها رجل يدعو علنًا إلى تدمير إسرائيل، وهو (أردوغان) يحتل نصف قبرص، العضو في حلف الناتو، وقد بدأ باليونان ودولا أخرى في الحلف، كما أنه يتحدث علنًا عن احتلال القدس".