السفير الإسرائيلي لدى واشنطن: الجولة المقبلة من المفاوضات مع لبنان تنطلق 15 يوليو بروما

أعلن السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، اليوم الإثنين، أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان ستعقد الأسبوع المقبل في الفترة من 15 لـ 16 يوليو بمدينة روما الإيطالية.

وأَضاف يحيئيل ليتر، أن الاجتماع سيعقد على مستوى السفراء، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.



ووقّع ممثلون عن لبنان وإسرائيل، في 26 يونيو 2026، على اتفاقية إطارية في واشنطن، وتهدف الاتفاقية إلى بدء مسار سياسي جديد لوضع حد للأعمال القتالية وترتيب الأوضاع الأمنية على الحدود. ورغم ذلك، تواجه المفاوضات عقبات وتوترات ميدانية تؤثر على وتيرة تقدمها.