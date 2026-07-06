اليونان: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام قرار ترامب بتسليم تركيا "إف 35"

أكد وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس، يوم الاثنين أن بلاده لن تقف مكتوبة الأيدي أمام قرار عزم إدارة ترامب تسليم تركيا مقاتلات إف 35 الشبحية.

وأبلغ وزير الخارجية اليوناني أعضاء البرلمان أنه "لا مجال حاليًا" لرفع الولايات المتحدة القيود المفروضة على بيع طائرات إف-35 المقاتلة لتركيا، مؤكدًا أن أي تغيير يتطلب قرارًا جديدًا من الكونجرس الأمريكي، وفقا لما أوردته صحيفة إيكاثيمينري اليونانية.

ردًا على سؤال من النائب في البرلمان اليوناني ألكسندروس كازامياس، عضو حزب "مسار الحرية"، بشأن تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يسعى لإعادة تركيا إلى برنامج المقاتلات الشبحية، قال جيرابيتريتيس إن هذه التقارير لا تُغير الإطار القانوني الحالي.

وأضاف أن العلاقات اليونانية الأمريكية "في أفضل حالاتها على الإطلاق"، وأصر على أن أثينا تمتلك المكانة الدولية والعلاقات الدبلوماسية اللازمة لحماية مصالحها الوطنية.

وأشار جيرابيتريتيس إلى أنه عندما تولت حكومة الديمقراطية الجديدة السلطة عام 2019، كانت اليونان خارج برنامج إف-35 وبرنامج تحديث إف-16، بينما بقيت تركيا جزءًا من مشروع إف-35.

قال إن الوضع قد انقلب منذ ذلك الحين، حيث حصلت اليونان على صفقة شراء 20 طائرة من طراز إف-35، مع خيار شراء 20 طائرة أخرى، في حين تم تسليم 56 طائرة من أصل 83 طائرة مقاتلة مطورة من طراز إف-16.

وأضاف: "حقوقنا الوطنية غير قابلة للتفاوض على الإطلاق، ونحن نبذل قصارى جهدنا للدفاع عنها".

وقال كازامياس إن التطورات الأخيرة تُظهر أن ترامب يبدو مستعدًا لتغيير موقفه ومكافأة تركيا، مضيفًا أن "الحكومة اليونانية لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي".