رد لاذع من المعارضة الإيطالية على ترامب بعد إهانته ميلوني

شن حزب إيطالي معارض هجوما لاذعا ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد سخريته من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجينا ميلوني.

ولم ترد ميلوني على هجوم جديد ترامب قبيل عقد قمة الناتو في أنقرة عبر منشور على منصة "تروث سوشيال" بنشره صورة لها مع عبارة "مطلوب أمر قضائي" أعلاها.

وكتب كارلو كاليندا، زعيم حزب أزيوني في إيطاليا، على موقع إكس: "ترامب متنمر حقير ورخيص"، معرباً عن دعمه لميلوني.

يشار إلى أنه كانت تربط ترامب وميلوني علاقة ودية حتى اختلفا بسبب رفض إيطاليا مساعدة الولايات المتحدة في الحرب على إيران.

وكان ترامب قد أثار جدلا واسعا بقوله إن ميلوني "توسلت" إليه لالتقاط صورة معها في قمة مجموعة السبع الشهر الماضي.