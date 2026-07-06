الخارجية الصينية: شي يهنئ ترامب بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال أمريكا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، إن الرئيس الصيني شي جين بينج، هنأ نظيره الأمريكي دونالد ترامب، نيابة عن الحكومة والشعب الصينيين، بمناسبة الذكرى الـ250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته ماو اليوم ، بحسب الخارجية الصينية، ردا على سؤال حول ما إذا كان شي قد بعث برسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وقالت ماو: "يصادف هذا العام الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة. وقد بعث الرئيس شي جين بينج، نيابةً عن الحكومة والشعب الصينيين، برسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي ترامب".