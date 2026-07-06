الرئاسة التركية: ترامب يزور أنقرة غدا لحضور قمة الناتو

أكدت الرئاسة التركية، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيجري زيارة رسمية إلى أنقرة غدا لحضور قمة الناتو، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

ويزور رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا تركيا يومي 7 و8 يوليو الجارى، للمشاركة في فعاليات قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، وسط تركيز أوروبي متزايد على تعزيز الاستثمار الدفاعي، ودعم أوكرانيا، وتوسيع التعاون بين الاتحاد الأوروبي والناتو.

وحسب بيان للمجلس الأوروبي، يحضر كوستا غدا عشاء قادة قمة الناتو، على أن يعقد بعد غد الأربعاء اجتماعاً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لبحث العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، إلى جانب عدد من الملفات الإقليمية.

وتبحث قمة الناتو ملفات الاستثمار الدفاعي، والإنتاج الصناعي العسكري، واستمرار دعم أوكرانيا، وقضايا إقليمية أوسع، في وقت يقول فيه الاتحاد الأوروبي إن دوله الأعضاء تتحمل مسؤولية أكبر في مجال الدفاع عبر زيادة الإنفاق، وتنفيذ مبادرات القدرات العسكرية، وتعزيز القاعدة الصناعية، وتقديم دعم عسكري مستدام لكييف.