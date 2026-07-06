قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار قريبا.. صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف التفاصيل
أقوى من الأفاعي.. روشتة نبوية لـ التحصين من الثعابين والعقارب
معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف
الرئاسة التركية: ترامب يزور أنقرة غدا لحضور قمة الناتو
الأعلى للإعلام: منع ظهور محمد الصباغ 3 أشهر في واقعة الإساءة لـ أم كلثوم
مصر تؤكد دعم جهود إصلاح وتطوير الأداء المؤسسي للجامعة العربية
روني : فيفا ارتكب عارًا بقرار رفع إيقاف بالوجون
زيوت الطعام تتراجع .. وكرتونة البيض ترتفع .. أسعار السلع اليوم الاثنين
بعد اتهامات لم يسلم منها.. أحمدي نجاد يظهر في جنازة خامنئي
الحرب على فيفا .. كيف أشعل قرار بالوجون تمردًا عالميًا ضد إنفانتينو؟
سريلانكا .. مقتل 25 شخصًا وإصابة 100في اشتباكات عنيفة داخل سجن
الجنيه الذهب يتحرك .. هل عاد المصريون للتحصن بالمعدن الأصفر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس المجلس الأوروبي يشارك في قمة الناتو بأنقرة ويبحث العلاقات الثنائية مع تركيا

رئيس المجلس الأوروبي يشارك في قمة الناتو بأنقرة ويبحث العلاقات الثنائية مع تركيا
رئيس المجلس الأوروبي يشارك في قمة الناتو بأنقرة ويبحث العلاقات الثنائية مع تركيا
أ ش أ

يزور رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا تركيا يومي 7 و8 يوليو الجارى، للمشاركة في فعاليات قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، وسط تركيز أوروبي متزايد على تعزيز الاستثمار الدفاعي، ودعم أوكرانيا، وتوسيع التعاون بين الاتحاد الأوروبي والناتو.

وبحسب بيان للمجلس الأوروبي، يحضر كوستا غدا/ الثلاثاء/ عشاء قادة قمة الناتو، على أن يعقد بعد غد /الأربعاء/ اجتماعاً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لبحث العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، إلى جانب عدد من الملفات الإقليمية.

وتبحث قمة الناتو ملفات الاستثمار الدفاعي، والإنتاج الصناعي العسكري، واستمرار دعم أوكرانيا، وقضايا إقليمية أوسع، في وقت يقول فيه الاتحاد الأوروبي إن دوله الأعضاء تتحمل مسؤولية أكبر في مجال الدفاع عبر زيادة الإنفاق، وتنفيذ مبادرات القدرات العسكرية، وتعزيز القاعدة الصناعية، وتقديم دعم عسكري مستدام لكييف.

وقال كوستا إن "أوروبا الأقوى تعني ناتو أقوى"، معتبراً أن زيادة الاستثمار الدفاعي تتحول إلى قدرات حقيقية، وصناعة دفاعية أكثر مرونة، وجاهزية أعلى.. وأضاف: أن شراكة الاتحاد الأوروبي والناتو أصبحت أكثر أهمية في ظل التحديات الدولية الراهنة.

ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن التعاون مع الناتو بات عاملاً أساسياً في تعزيز الأمن الأوروبي الأطلسي، إذ يظل الحلف أساس الدفاع الجماعي لأعضائه، بينما تمثل القدرات الدفاعية الأوروبية الأكثر قوة عنصراً مكملاً للناتو.. ويضم الجانبان أكثر من مليار نسمة وبعض أكبر الاقتصادات في العالم، فيما تنتمي 23 دولة من أصل 27 عضواً في الاتحاد الأوروبي إلى الحلف الأطلسي.

وشهد التعاون بين الاتحاد الأوروبي والناتو توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، استناداً إلى ثلاثة إعلانات مشتركة في أعوام 2016 و2018 و2023، إضافة إلى البوصلة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي والمفهوم الاستراتيجي للناتو المعتمدين في 2022، خاصة في ضوء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

أما اجتماع كوستا وفون دير لاين مع أردوغان، فمن المقرر أن يركز على العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، في ظل ما يصفه البيان بالحاجة إلى تعزيز الحوار والتعاون على أساس المصالح المشتركة والخطوات العملية.

وسيناقش القادة تنفيذ خريطة التعاون الواردة في الاتصال المشترك بشأن وضع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، الصادر في نوفمبر 2023، إلى جانب تطورات الوضع الإقليمي، ولاسيما الجهود الدبلوماسية التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة لحل النزاع القبرصي.

وتعد تركيا شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي، وترتكز العلاقة بين الجانبين إلى اتفاقية الشراكة لعام 1963، المعروفة باسم اتفاق أنقرة، والتي توفر إطاراً لتعزيز الروابط السياسية والتكامل الاقتصادي.

كما يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتركيا، بينما تمثل تركيا سابع أكبر شريك تجاري للاتحاد، وبلغ حجم التجارة بين الجانبين 198.1 مليار يورو في عام 2022.

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا تركيا قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة تعزيز الاستثمار الدفاعي الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

وظائف

تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة.. برلماني يفجر مفاجأة

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

توتنهام

توتنهام هوتسبير يعلن ضم نجم نيوكاسل يونايتد

محمد صلاح

ديفيد مويس: جماهير إيفرتون سعيدة برحيل محمد صلاح عن ليفربول

البرتغال وإسبانيا

موعد مباراة البرتغال وإسبانيا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

بالصور

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

انتشار الثعابين
انتشار الثعابين
انتشار الثعابين

طبيب بيطري يكشف السبب الحقيقي لظهور الثعابين بكثرة في المحافظات.. وطريقة واحدة فعالة للحد من انتشارها

الثعابين
الثعابين
الثعابين

قريبًا في دبي.. تويوتا تطلق أول سيارة طائرة في العالم

أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا

رولز رويس تحول فانتوم إلى يخت فاخر يسير على الطرق

رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026

فيديو

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد