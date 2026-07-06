أول زيارة.. رسالة دعم وتهنئة من بدر عبد العاطي لأمين الجامعة العربية

حرص الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، اليوم الإثنين، في أول زيارة يجريها وزير خارجية إلى مقر الأمانة العامة منذ توليه مهام منصبه، حاملا رسالة تهنئة بمناسبة توليه المسؤولية، إلى جانب تأكيد دعم مصر الكامل للجامعة العربية ودورها في تعزيز العمل العربي المشترك.

وأكد وزير الخارجية، خلال اللقاء، اعتزاز مصر بالإجماع العربي الذي حظي به اختيار نبيل فهمي أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذا التوافق يعكس الثقة في خبرته الدبلوماسية وقدرته على قيادة الأمانة العامة خلال المرحلة المقبلة، كما شدد على استمرار دعم القاهرة للجامعة باعتبارها المظلة الرئيسية للعمل العربي المشترك.

أول زيارة لوزير خارجية للأمين العام للجامعة العربية

من جهته، أعرب الأمين العام عن تقديره للزيارة، مؤكدًا أنها تعكس استمرار الدعم المصري للجامعة العربية، خاصة أنها أول زيارة لوزير خارجية منذ توليه مهام منصبه رسميًا.

واستعرض نبيل فهمي رؤيته لتطوير الأداء المؤسسي للأمانة العامة وتعزيز كفاءة آليات العمل.

فيما أكد بدر عبد العاطي دعم مصر لجهود الإصلاح والتطوير بما يعزز دور الجامعة في خدمة مصالح الدول الأعضاء.

وتناول اللقاء أيضًا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان والسودان، إلى جانب مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وشدد الجانبان على أهمية خفض التصعيد، وصون أمن المنطقة، وضمان أمن وحرية الملاحة وفقًا لقواعد القانون الدولي، مع التأكيد على مواصلة التنسيق بين الأمانة العامة والدول الأعضاء لدعم الأمن والاستقرار والعمل العربي المشترك.