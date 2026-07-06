بعد تدخل ترامب.. الفيفا: لا يحق لبلجيكا الاعتراض على إلغاء إيقاف بالوجون

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بيان أكد فيه أن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم "لا يملك الحق" في استئناف قرار إلغاء إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون.

وقا الفيفا في بيانه "رفضت لجنة الاستئناف التابعة للفيفا طلبًا مقدمًا من الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم (RBFA) بشأن قرار لجنة الانضباط التابعة للفيفا بإيقاف لاعب المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون ، وذلك بعد طرده ببطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة كأس العالم 2026™ بين الولايات المتحدة والبوسنة والهرسك، التي أقيمت في 1 يوليو 2026 على ملعب سان فرانسيسكو باي أريا.

ولم يكن رئيس لجنة الاستئناف، نيل إيجلستون (من الولايات المتحدة)، مشاركًا في اتخاذ القرار.

وقد رُفض الطلب لعدم كون الاتحاد البلجيكي لكرة القدم طرفًا في الإجراءات، وبالتالي لا يملك الحق في استئناف القرار.

وفي نفس السياق، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، أن قرار إلغاء إيقاف مهاجم المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون لم يتأثر بأي محادثة أجراها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح إنفانتينو "لقد اطلعت على التعليقات العامة بشأن قرار لجنة الانضباط المستقلة في الفيفا المتعلقة بإيقاف فولارين بالوجون، وأود التأكيد مجددًا على مبدأ أساسي من مبادئ إدارة الفيفا".

وأضاف: "الهيئات القضائية في الفيفا مستقلة تعمل بشكل مستقل، وتطبق مدونة الانضباط الخاصة بالفيفا، وتفصل في القضايا؛ بناءً على اللوائح المعمول بها والوقائع المحددة المعروضة أمامها، فاستقلاليتها ضرورية لمصداقية ونزاهة كرة القدم، ويجب احترامها دائمًا".