صدمة في إسرائيل.. جيش الاحتلال يعتقل مستوطنين حاولوا التسلل إلى سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعتقل عدداً من الناشطين الاستيطانيين الإسرائيليين في وقت سابق من اليوم، بعد محاولتهم عبور الحدود إلى سوريا من منطقة جبل الشيخ، وسلمهم إلى الشرطة لمزيد من التحقيق.

وأدان جيش الاحتلال في بيان بشدة هذا الحادث، واصفاً إياه بـ"جريمة جنائية" تُعرّض المدنيين للخطر وتُعطّل العمليات العسكرية، ويحثّ سلطات إنفاذ القانون على "تقديم المتورطين إلى العدالة والتحرك بحزم لوقف هذه الظاهرة"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقد حاول هؤلاء الناشطون، الذين يُطلقون على أنفسهم اسم "رواد باشان"، دخول سوريا عدة مرات خلال العام الماضي، بما في ذلك يوم أمس، سعياً منهم لإقامة مستوطنات في المنطقة. وقد حظوا بدعم بعض المشرعين.