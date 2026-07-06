5ر29 تريليون دولار قيمة الثروة المعدنية في القارة الإفريقية

تستضيف مجموعة بنك التنمية الأفريقي، بالتعاون مع الحكومات الأفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، مؤتمراً وزارياً في 10 يوليو الجاري في مدينة أبيدجان بساحل العاح بعنوان "المنتدى الوزاري حول سلسلة قيمة المعادن الحيوية وتصنيعها: مسارات التحول الأفريقي".

ويُقدّر حجم الثروة المعدنية في القارة بنحو 29.5 تريليون دولار (819% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا، أو ما يقارب 8.2 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي لأفريقيا) من حيث قيمة مواقع التعدين، وهو ما يمثل حوالي 20% من الإجمالي العالمي، منها حوالي 8.6 تريليون دولار (239% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا) لا تزال غير مستغلة.

وبحسب بيان نشر عبر موقع البنك؛ سيجمع هذا الحدث رفيع المستوى وزراء أفارقة مسئولين عن التعدين والطاقة والصناعة والاقتصاد الأخضر والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى كبار ممثلي بنوك التنمية الإقليمية الأفريقية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والمؤسسات المالية الإقليمية، والشركاء التقنيين الاستراتيجيين، والمستثمرين المؤسسيين.

وتمتلك أفريقيا ما يقارب 30 % من احتياطيات العالم من أهم المعادن، بما في ذلك الكوبالت والليثيوم والجرافيت وعناصر الأرض النادرة ومعادن مجموعة البلاتين والنحاس والمنجنيز والنيكل.

وتشير التوقعات العالمية للطلب على المعادن الأساسية إلى زيادة ملحوظة؛ فبحلول عام 2040، من المتوقع أن يرتفع الطلب على معادن مجموعة البلاتين بأكثر من 1000%، والليثيوم بنسبة 842%، والنحاس بنسبة 88%، مقارنةً بمستويات عام 2023، ويشير حجم هذا النمو وسرعته إلى تحول صناعي غير مسبوق.

كذلك من المتوقع أن ينمو حجم سلسلة قيمة المركبات الكهربائية والبطاريات وحدها من 7 تريليونات دولار في عام 2030 إلى 59 تريليون دولار بحلول عام 2050.

وسيوفر المنتدى للقادة الأفارقة وممثلي المؤسسات الشريكة فرصةً لتحديد مسارات استراتيجية لتعزيز القيمة المضافة محليًا، وتقديم التزامات ملموسة لتمكين القارة من الاستفادة من مواردها المعدنية الحيوية الهائلة لتحقيق التنمية المستدامة.

وسيناقش المشاركون سبل جعل قطاع المعادن الحيوية محركًا رئيسيًا للتحول الهيكلي، دعمًا لأولويات التنمية في أفريقيا، بما في ذلك التصنيع، وأمن الطاقة، وتطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، وخلق فرص العمل، وتعزيز المرونة الاقتصادية الإقليمية، وذلك من خلال شراكات بقيادة أفريقية وتمويل مستدام.

كما سيحدد المنتدى تدابير عملية لتعزيز الصلة بين معالجة المعادن وتعزيز القيمة المضافة محليًا، بما يتماشى مع أهداف أجندة 2063، ورؤية المعادن الخضراء الأفريقية، واستراتيجية مجموعة بنك التنمية الأفريقي العشرية، ونقاط المجموعة الأربع الأساسية، وذلك من خلال حشد رؤوس الأموال والاستثمارات واسعة النطاق في جميع أنحاء أفريقيا.

وسيمثل المنتدى علامة فارقة في مسيرة الهيكل المالي الأفريقي الجديد للتنمية (NAFAD)، الذي تم اعتماده في أبريل عام 2026، والذي يحشد التمويل المختلط والضمانات ورأس المال المؤسسي لمعالجة فجوة الاستثمار في المعادن الحرجة في أفريقيا.