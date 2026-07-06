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تشكيل البرتغال أمام إسبانيا في دور الـ16 بكأس العالم 2026.. رونالدو يقود الهجوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل البرتغال أمام إسبانيا في دور الـ16 بكأس العالم 2026.. رونالدو يقود الهجوم

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال
حمزة شعيب

أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الرسمي لفريقه استعدادًا لمواجهة إسبانيا، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد النجم كريستيانو رونالدو على رأس هجوم المنتخب البرتغالي، إلى جانب جواو فيليكس وبيدرو نيتو، في المباراة التي يحتضنها ملعب "دالاس".

تشكيل منتخب البرتغال أمام إسبانيا 

وجاء تشكيل منتخب البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى:

  • ديوجو كوستا.

خط الدفاع:

  • جواو كانسيلو.
  • روبن دياز.
  • ريناتو فيجا.
  • نونو مينديز.

خط الوسط:

  • جواو نيفيز.
  • برونو فرنانديز.
  • فيتينا.

خط الهجوم:

  • كريستيانو رونالدو.
  • جواو فيليكس.
  • بيدرو نيتو.

بدلاء البرتغال: جوزيه سا، روي سيلفا، نيلسون سيميدو، توماس أراوخو، ديوجو دالوت، جونزالو إيناسيو، سامو كوستا، ماتيوس نونيز، برناردو سيلفا، جونزالو راموس، روبن نيفيز، ترينكاو، رافائيل لياو، جونزالو جيديس، فرانسيسكو كونسيساو.

منتخب إسبانيا البرتغال كأس العالم

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