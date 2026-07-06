الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارًا مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غداً /الثلاثاء/ طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد. مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم /الاثنين/- أنه متوقع شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كما أن فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من (حلايب - شلاتين)على فترات متقطعة. ومتوقع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط متوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر متوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة خليج السويس والعقبة متوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 35 37 24

العاصمة الجديدة 36 38 23

6 اكتوبر 35 37 23

بنها 35 37 24

دمنهور 34 36 23

وادى النطرون 35 37 23

كفر الشيخ 34 36 24

بلطيم 32 35 25

المنصورة 34 36 24

الزقازيق 35 37 24

شبين الكوم 35 37 23

طنطا 34 36 23

دمياط 32 35 24

بورسعيد 33 36 26

الاسماعيلية 36 38 23

السويس 35 37 24

العريش 32 35 23

رفح 31 34 22

رأس سدر 36 38 26

نخل 36 38 22

كاترين 32 34 18

الطور 35 37 26

طابا 35 37 22

شرم الشيخ 39 41 29

الغردقة 37 39 29

الاسكندرية 32 35 23

العلمين 30 33 22

مطروح 29 32 23

السلوم 30 33 24

سيوة 37 38 23

رأس غارب 36 38 27

سفاجا 37 39 28

مرسى علم 37 39 28

شلاتين 38 40 27

حلايب 34 36 28

أبو رماد 37 38 26

مرسى حميرة 38 40 27

أبرق 36 38 26

جبل علبة 36 38 26

رأس حدربة 34 37 28

الفيوم 36 38 24

بني سويف 36 38 24

المنيا 37 39 24

أسيوط 38 40 25

سوهاج 41 42 27

قنا 43 44 28

الأقصر 44 45 28

أسوان 44 45 29

الوادى الجديد 43 44 26

أبوسمبل 44 45 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 46 34

المدينة 46 33

الرياض 43 29

المنامة 40 35

أبوظبى 41 31

الدوحة 46 36

الكويت 47 34

دمشق 35 18

بيروت 30 26

عمان 29 18

القدس 28 20

غزة 30 24

بغداد 45 31

مسقط 39 30

صنعاء 32 17

الخرطوم 41 29

طرابلس 31 24

تونس 34 21

الجزائر 29 18

الرباط 32 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:



المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 30 15

إسطنبول 30 19

إسلام آباد 38 24

نيودلهى 36 28

جاكرتا 33 25

بكين 33 21

كوالالمبور 32 25

طوكيو 29 22

أثينا 33 22

روما 34 21

باريس 36 17

مدريد 39 23

برلين 22 14

لندن 30 18

مونتريال 28 20

موسكو 19 12

نيويورك 23 18

واشنطن 30 22

نواكشوط 31 24

أديس أبابا 21 13