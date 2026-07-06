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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أزمة مؤلف مسلسل محمد رمضان.. خالد منتصر يعلق: «البداية بقت بالنجم مش بالسيناريو»

خالد منتصر ومحمد رمضان
خالد منتصر ومحمد رمضان
تقى الجيزاوي

انتقد الكاتب خالد منتصر ما يتردد بشأن ترشيح أكثر من مؤلف لاستكمال كتابة مسلسل الفنان محمد رمضان الجديد، المقرر عرضه في موسم رمضان 2027، معتبرًا أن بعض الأعمال الدرامية تُدار بعيدًا عن الأسس الصحيحة لصناعة الفن. 

وأوضح خالد منتصر، في منشور عبر حسابه على «فيس بوك»، أن السيناريو هو نقطة الانطلاق لأي عمل فني، حيث يبدأ المؤلف بوضع المعالجة الدرامية وملخص الأحداث، ثم يناقش المشروع مع المخرج والمنتج، قبل الانتقال إلى مرحلة اختيار الممثلين وتوزيع الأدوار.


وأضاف: «اللي أنا شايفه إن الدنيا في السينما والدراما ماشية على دماغها بالشقلوب، البداية بقت ممثل نجم، وبعدها هاتوا أي مؤلف يقعد مع النجم لحد ما يشوف رؤيته ويحاول يفصلها دراميًا».
وأشار إلى أن هذه الطريقة ألغت خطوات أساسية في صناعة العمل، مثل بروفات الترابيزة وجلسات العصف الذهني مع المخرج، قائلًا: «بقى الشعار دلوقتي.. أحلام النجم أوامر».

خالد منتصر يستعيد موقفا للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة 

واستعاد خالد منتصر نماذج من تاريخ الدراما المصرية، مستشهدًا بموقف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة مع مسلسل «أرابيسك»، عندما رفض إجراء تعديلات بناءً على ملاحظات عادل إمام، ورشح صلاح السعدني لبطولة العمل، كما أشار إلى مكانة الكاتب الراحل وحيد حامد، مؤكدًا أن النجوم كانوا ينتظرون أعماله قبل التفكير في المشاركة بها.

خالد منتصر محمد رمضان موسم رمضان 2027

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