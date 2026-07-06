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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سر صور زفاف هيفاء وهبي وسانت ليفانت في القاهرة

هيفاء وهبي وسانت ليفانت
هيفاء وهبي وسانت ليفانت
محمد سعيد

أثار ظهور الفنانة هيفاء وهبي برفقة الفنان الفلسطيني مروان عبد الحميد، المعروف بـ "سانت ليفانت"، داخل سيارة زفاف في شوارع القاهرة حالة واسعة من الجدل، والتساؤلات على السوشيال ميديا.

هيفاء وهبي وسانت ليفانت

ولفت الأنظار، أنه مكتوب على سيارة الزفاف يوم 10 يوليو، وهو موعد طرح الديو الغنائي الجديد، الذي تم تصويره بين هيفاء وهبي وسانت ليفانت، بمشاهد زفاف في شوارع القاهرة. 

ألبوم هيفاء وهبي 

من جهة أخرى، كشفت هيفاء وهبي أن من بين المفاجآت المنتظرة طرح الجزء الثالث من ألبوم "ميجا هيفا"، والذي يعتبر من أكثر المشاريع المنتظرة لدى جمهورها، خاصة بعد حالة النجاح والانتشار التي حققتها أعمالها الأخيرة.

كما حرصت النجمة هيفاء وهبي على مشاركة جمهورها أجواء الحماس والتشويق من خلال رسائل قصيرة عبر قناتها الرسمية، حيث أكدت أن "الصيف ولعان"، في إشارة إلى المفاجآت الفنية التي تستعد للكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

وكانت النجمة هيفاء وهبي قد طرحت في الساعات الماضية أغنية "شو المطلوب" على طريقة الفيديو كليب، من كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع موسيقي وميكس وماسترينغ جمال ياسين، بينما حمل الكليب رؤية بصرية للمخرج جو بو عيد ضمن أجواء مميزة.

أعمال هيفاء وهبي 

وتعيش النجمة هيفاء وهبي حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، بعدما أحيت مؤخرًا حفلًا ضخمًا في مصر، حيث تفاعل الجمهور معها بشكل لافت طوال الحفل.

كما خطفت النجمة هيفاء وهبي الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي، بإطلالات عالمية مميزة نالت إشادة واسعة من جمهور الموضة والإعلام، لتؤكد مجددًا مكانتها كواحدة من أبرز أيقونات الأناقة والجمال في الوطن العربي.

ومن المقرر أن تستكمل النجمة هيفاء وهبي نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة، من خلال جولة غنائية أوروبية وأميركية تستعد لإحيائها خلال الأشهر القادمة.

هيفاء وهبي أعمال هيفاء وهبي سانت ليفانت

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