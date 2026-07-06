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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غدًا.. انطلاق فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بمدينة المنصورة ضمن الدورة التاسعة عشرة

المسرح المصري
المسرح المصري
تقى الجيزاوي

تنطلق غدًا الثلاثاء فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بمدينة المنصورة، برئاسة الفنان محمد رياض، ضمن أنشطة الدورة التاسعة عشرة، في إطار استراتيجية المهرجان للانتشار بالمحافظات، وبرعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، وبالتعاون مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وتشهد المنصورة على مدار أيام الفعاليات برنامجًا فنيًا وثقافيًا متكاملًا، يضم 10 ورش مسرحية متخصصة في التمثيل، والإخراج، والكتابة المسرحية، والسينوغرافيا، والأزياء، والإلقاء، إلى جانب ورش مخصصة للأطفال، يقدمها نخبة من كبار الفنانين والأكاديميين.

كما تتضمن الفعاليات ندوات فكرية ولقاءات “ماستر كلاس” مع عدد من نجوم المسرح والدراما، من بينهم النجمة الكبيرة سهير المرشدي، والفنان سامح الصريطي، والفنان أحمد وفيق، والكاتب والسيناريست وليد يوسف، بهدف نقل الخبرات إلى شباب المسرحيين وفتح حوار مباشر معهم.

وفي إطار اهتمام المهرجان بتحقيق العدالة الثقافية، يشهد البرنامج فعاليات خاصة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، تتضمن ندوات توعوية وورشًا فنية وتفاعلية، بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تأكيدًا على حق الجميع في المشاركة الثقافية والفنية.

وتحتضن المنصورة أيضًا عددًا من العروض المسرحية المتميزة، من بينها عرض «حواديت» للمخرج خالد جلال، وعرض «مائة وثلاثون قطعة» للمخرج محمد فرج، إلى جانب عرض «فتاة المترو»، كما يشهد البرنامج حفلات موسيقية يقدمها كورال جوانا.

وتتضمن الفعاليات تكريم عدد من رموز الفن والإبداع، في مقدمتهم الكاتب والسيناريست وليد يوسف، والفنان أحمد وفيق، والفنان صبري ناصف، تقديرًا لمسيرتهما وإسهاماتهما في الحركة المسرحية والفنية.

وأكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن إقامة فعاليات الدورة التاسعة عشرة بمدينة المنصورة تمثل محطة مهمة في مشروع المهرجان للوصول إلى الجمهور في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن البرنامج أُعد ليقدم تجربة ثقافية متكاملة تجمع بين التدريب والعروض والندوات والتكريمات، بما يعكس رؤية وزارة الثقافة في نشر الفنون وتحقيق العدالة الثقافية في جميع أنحاء الجمهورية.

فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري جيهان زكي سهير المرشدي

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