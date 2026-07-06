الدورة 19 | تفاصيل فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بالمنصورة

تنطلق فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بمدينة المنصورة، ضمن الدورة التاسعة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وتحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، وبالتعاون مع محافظة الدقهلية، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 12 يوليو، في إطار رؤية المهرجان الهادفة إلى نشر الثقافة المسرحية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتشهد مدينة المنصورة على مدار ستة أيام برنامجًا فنيًا وثقافيًا متكاملًا، يضم ورشًا تدريبية متخصصة، وعروضًا مسرحية، وندوات فكرية، وماستر كلاس مع كبار نجوم المسرح والدراما، إلى جانب برنامج متكامل لذوي الإعاقة، موزعًا على عدد من المواقع الثقافية والتعليمية بالمحافظة.

الثلاثاء 7 يوليو

تنطلق الفعاليات في جامعة المنصورة في الثانية عشرة ظهرًا بندوة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يليها في الواحدة ظهرًا ورشة رعاية الذات للدكتورة ياسمين مطر، وورشة “الدنيا بالألوان” لذوي الاحتياجات الخاصة مع أسماء نبيل، وورشة السيكودراما “الاختلاف قوتنا” للمخرج محمد متولي.

وفي الثالثة عصرًا تستكمل ورشة رعاية الذات وتطوير المهارات للدكتورة ياسمين مطر.

وفي الرابعة مساءً يشهد نادي جزيرة الورد ورشة الأزياء المسرحية للدكتورة ليلى المغربي، بينما تستضيف مكتبة مصر العامة في التوقيت نفسه ورشة فن العرائس لذوي الاحتياجات الخاصة للفنان محمد فوزي، وعرض الأراجوز للفنان إسلام محمد، وورشة الكتابة المسرحية المعمقة للكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، وورشة السينوغرافيا للفنان أحمد شربي، وورشة التمثيل والموسيقى والغناء لذوي الاحتياجات الخاصة للفنان كريم الحسيني.

وفي الرابعة والنصف مساءً تقام ورشة التمثيل وإعداد الممثل للدكتورة سماح السعيد بنادي جزيرة الورد، فيما يستضيف نادي الحوار الورشة الاحترافية في فن التمثيل للفنان أحمد مختار.

الأربعاء 8 يوليو

تستكمل جامعة المنصورة في الواحدة ظهرًا ورشة “الدنيا بالألوان” وورشة السيكودراما “الاختلاف قوتنا”.

وفي الثالثة عصرًا تُقام الورشة الاحترافية في فن التمثيل للفنان أحمد مختار بنادي الحوار.

وفي الخامسة مساءً تستضيف مكتبة مصر العامة ورشة فن العرائس لذوي الاحتياجات الخاصة، بينما يشهد مسرح محافظة الدقهلية ورشة التمثيل وإعداد الممثل للدكتورة سماح السعيد، ويستضيف نادي الحوار ورشة رعاية الذات وتطوير المهارات.

وفي السادسة مساءً يقدم الفنان إسلام محمد عرض الأراجوز بالمسرح الروماني بمكتبة مصر العامة.

وفي الثامنة مساءً تستضيف مكتبة مصر العامة ورشة الكتابة المسرحية المعمقة، وورشة السينوغرافيا، وورشة الأزياء المسرحية، بينما يشهد نادي جزيرة الورد عروض القراءة المسرحية الاحترافية والنقد التطبيقي بإشراف الدكتور أيمن عبد الرحمن، ويقدم الفنان كريم الحسيني ورشة التمثيل والموسيقى والغناء لذوي الاحتياجات الخاصة بالمسرح الروماني.

وفي العاشرة مساءً يُقدم العرض المسرحي «فتاة المترو» على مسرح قصر ثقافة المنصورة.

الخميس 9 يوليو

تبدأ الفعاليات في الواحدة ظهرًا بجامعة المنصورة من خلال ورشة “الدنيا بالألوان” وورشة السيكودراما “الاختلاف قوتنا”.

وفي الخامسة مساءً يشهد مسرح محافظة الدقهلية ورشة الكتابة المسرحية المعمقة، بينما تستضيف مكتبة مصر العامة ورشة فن العرائس لذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي السادسة مساءً يقدم الفنان إسلام محمد عرض الأراجوز بالمسرح الروماني.

وفي الثامنة مساءً تستضيف مكتبة مصر العامة ورشة الكتابة المسرحية المعمقة، وورشة السينوغرافيا، وورشة الأزياء المسرحية، بينما يقدم الفنان كريم الحسيني ورشة التمثيل والموسيقى والغناء لذوي الاحتياجات الخاصة بالمسرح الروماني، وتقام ورشة التمثيل وإعداد الممثل بنادي جزيرة الورد، والورشة الاحترافية في فن التمثيل بنادي الحوار.

ويختتم اليوم في العاشرة مساءً بحفل تكريم وتوزيع شهادات المشاركة لورش ذوي الاحتياجات الخاصة بالمسرح الروماني.

الجمعة 10 يوليو

تنطلق الفعاليات في الخامسة مساءً بـالورشة الاحترافية في فن التمثيل للفنان أحمد مختار بمكتبة مصر العامة، وورشة التمثيل وإعداد الممثل للدكتورة سماح السعيد بمسرح المحافظة، وورشة تمثيل وإبداع الأطفال للفنانة عزة لبيب بنادي جزيرة الورد، وورشة تمثيل الأطفال وصقل المواهب الناشئة للفنانة نورهان بنادي الحوار.

وفي السادسة والنصف مساءً يقدم الكاتب والسيناريست وليد يوسف ماستر كلاس بعنوان «الفنون وصناعة النص» بنادي جزيرة الورد.

وفي الثامنة مساءً يشهد مسرح محافظة الدقهلية ورشة فنون الإلقاء الصوتي والخطابة للإعلامي جمال الشاعر، بينما تستضيف مكتبة مصر العامة الندوة الكبرى «المسرح في المنصورة وتاريخه المشرف» بإدارة الدكتور أحمد مجاهد، وبمشاركة الدكتور سيد علي إسماعيل، وبحضور المخرج عصام السيد.

كما تستضيف المكتبة ورشة التمثيل المسرحي للفنانة وفاء الحكيم، فيما يقدم الفنان سامح الصريطي ماستر كلاس “الأداء المسرحي والسينمائي” بنادي جزيرة الورد، وتقام عروض القراءة المسرحية الاحترافية والنقد التطبيقي بإشراف الدكتور أيمن عبد الرحمن بالمسرح الروماني.

ويختتم اليوم في العاشرة مساءً بالعرض المسرحي «مائة وثلاثون قطعة»، من تقديم فريق كلية الطب بجامعة المنصورة، على مسرح قصر ثقافة المنصورة.

السبت 11 يوليو

تبدأ الفعاليات في الثالثة عصرًا بجامعة المنصورة مع ورشة تمثيل متخصصة لطلاب الجامعة للفنانة وفاء الحكيم.

وفي الخامسة مساءً يستضيف مسرح محافظة الدقهلية حوارًا مسرحيًا فكريًا وفنيًا مفتوحًا بحضور الفنان سامح الصريطي، والفنانة سهير المرشدي، والفنان أحمد وفيق، ويديره الدكتور أحمد مجاهد.

وفي التوقيت نفسه تقام الورشة الاحترافية في فن التمثيل بمكتبة مصر العامة، وورشة تمثيل وإبداع الأطفال بنادي جزيرة الورد، وورشة تمثيل الأطفال وصقل المواهب الناشئة بنادي الحوار.

وفي الثامنة مساءً يقدم الفنان أحمد وفيق ماستر كلاس “في أدوات الممثل وتطوره” بنادي جزيرة الورد، فيما تقدم الفنانة سهير المرشدي ماستر كلاس “تاريخ المسرح والتعامل مع الدور” بنادي الحوار.

كما تستضيف مكتبة مصر العامة ورشة التمثيل المسرحي للفنانة وفاء الحكيم، وماستر كلاس الإخراج المسرحي للمخرج عصام السيد، وورشة فنون الإلقاء الصوتي والخطابة للإعلامي جمال الشاعر.

ويشهد المسرح الروماني في الثامنة مساءً الحفل الختامي لعروض القراءة المسرحية الاحترافية والتقييم النهائي بإشراف الدكتور أيمن عبد الرحمن.

الأحد 12 يوليو – حفل الختام

تبدأ فعاليات اليوم الختامي في الثانية عشرة ظهرًا على مسرح محافظة الدقهلية، بإقامة احتفالية التكريم الكبرى، وتوزيع شهادات المشاركة على جميع الأساتذة والمدربين، وتسليم شهادات التخرج لجميع المتدربين المشاركين في الورش.

وفي التاسعة والنصف مساءً تختتم فعاليات المهرجان بحفل الختام الرسمي على مسرح قصر ثقافة المنصورة، بحضور الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، والقيادات الثقافية والفنانين واللجان الفنية للمهرجان، ويعقبه تقديم العرض المسرحي «حواديت».