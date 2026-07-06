إياد نصار يبدأ تسجيل ظل الساعي

بدأ الفنان إياد نصار تسجيل دوره ضمن أحداث مسلسل" ظل الساعي" ، والذي تدزر أحداثه فى إطار إجتماعي.

العمل من المقرر اذاعته الفترة القادمة علي عدد من المحطات الإذاعية، وتقوم بإنتاجه وزارة التضامن الإجتماعي.

وكان آخر أعمال إياد نصار هو مسلسل صحاب الأرض، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

مسلسل صحاب الأرض



يأتي مسلسل «صحاب الأرض»، المكوّن من 15 حلقة، امتدادًا لمسار طويل من المساندة التي قادتها الدولة المصرية على مدار عامين دعمًا للقضية الفلسطينية.

وتجسّد منة شلبي في العمل شخصية «سلمى شوقي»، طبيبة مصرية تعمل في قسم الحالات الحرجة داخل قطاع غزة، وتشارك ضمن قافلة الإغاثة المصرية، بينما يقدّم إياد نصار شخصية رجل فلسطيني يعيش صراعًا وجوديًا قاسيًا، مدفوعًا بغريزة النجاة والتمسّك بالحياة وسط أهوال الحرب، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر 2023.

تتقاطع رحلة الطبيبة المصرية مع مسار الرجل الفلسطيني الساعي إلى إنقاذ ابن شقيقه من تحت القصف، لتنمو بينهما علاقة إنسانية عميقة، تكشف وجوهًا متعددة للألم والأمل في زمن الحرب.