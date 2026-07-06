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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إقبال جماهيري كبير في أول ليالي «فتاة المترو» بمسرح نهاد صليحة

مسرحية فتاة المترو
مسرحية فتاة المترو
أحمد إبراهيم

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، شهد العرض الأول لمسرحية «فتاة المترو» على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، ضمن فعاليات الدورة التاسعة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وسط تفاعل لافت من الفنانين والنقاد ومحبي المسرح.

وحظي العرض بحضور لافت من الفنانين والمسرحيين والنقاد ومحبي المسرح، الذين تفاعلوا مع أحداثه، في تأكيد جديد على النجاح الذي حققه العمل منذ انطلاقه، والإقبال المتزايد على مشاهدته.

تفاصيل عرض فتاة المترو 

ويُعد «فتاة المترو» ثمرة مشروع دعم النصوص الفائزة بمسابقة التأليف المسرحي، وتحويلها إلى عروض مسرحية كاملة بمشاركة خريجي ومتدربي ورش المهرجان في مختلف عناصر العمل المسرحي.

ويتناول العرض قضية إنسانية عميقة، من خلال قصة تستكشف ذاكرة الإنسان، والنسيان، والعلاقات الإنسانية، والتعلق بالآخرين، في معالجة درامية تركز على المشاعر الإنسانية باعتبارها القاسم المشترك بين الجميع، وهو ما منح العمل بعدًا وجدانيًا لامس الجمهور.

العرض من تأليف هاني قدري، الفائز بجائزة التأليف المسرحي بالمهرجان، وأشعار عبدالله حسن، وألحان وموسيقى شريف حمدان، وبطولة الفنان القدير عزت زين، بينما يقدم التمثيل والسينوغرافيا والإخراج خريجو ومتدربو ورش المهرجان، تحت الإشراف العام للمخرج محسن رزق.

وأكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن النجاح الجماهيري الذي يحققه العرض يعكس أهمية المشروع الذي تبناه المهرجان منذ سنوات، والقائم على اكتشاف النصوص الجديدة، وتأهيل شباب المسرحيين، وصولًا إلى إنتاج عرض مسرحي متكامل يجمع بين النص الفائز وخريجي الورش الفنية، مشيرًا إلى أن «فتاة المترو» يمثل نموذجًا عمليًا لما يمكن أن يحققه الاستثمار في المواهب الشابة ودعم الإبداع المسرحي المصري.

مسرحية فتاة المترو مسرح نهاد صليحة محمد رياض الفنان محمد رياض مهرجان القومي للمسرح المصري عزت زين

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