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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يجلي 21 من رعاياه عقب زلزالي فنزويلا

إجلاء مواطنين أردنيين من فنزويلا
إجلاء مواطنين أردنيين من فنزويلا
أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم /الأحد/ ، إجلاء 21 مواطنًا أردنيًا من فنزويلا، في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مؤخرًا، وذلك على متن طائرة شحن عسكرية قطرية من طراز C-17 كانت قد نقلت مساعدات إغاثية وطبية وغذائية من العاصمة الأردنية عمّان إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وأكدت الوزارة أن الطائرة وصلت إلى مطار عمّان وعلى متنها المواطنين الأردنيين، إلى جانب الوفد العسكري الأردني المرافق، مشيرة إلى أن عملية الإجلاء جاءت تنفيذًا للتوجيهات الملكية بتأمين عودة المواطنين الأردنيين من فنزويلا بشكل آمن.

وأوضحت أن عملية الإجلاء نُفذت بالتعاون بين القوات المسلحة الأردنية ووزارة الخارجية، وبالتنسيق مع السلطات الفنزويلية ودولة قطر، التي أسهمت في إنجاح العملية، فضلًا عن مشاركتها في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.

وفي إطار الاستجابة للأزمة، أرسلت الأردن وقطر خلال اليومين الماضيين طائرتي مساعدات إلى فنزويلا حملتا نحو 52 طنًا من المواد الطبية المتخصصة لعلاج الإصابات، إلى جانب مستلزمات طبية متنوعة ومواد غذائية لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين.

كما دفع الأردن بفريق بحث وإنقاذ تابع للدفاع المدني يضم 100 متخصص، بينهم ثلاثة أطباء من الخدمات الطبية الملكية، مزودين بأحدث المعدات اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية، حيث تمكن الفريق قبل أيام من إنقاذ طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات من تحت الأنقاض بعد ستة أيام من وقوع الزلزال.

من جهته، أشاد السفير الفنزويلي لدى الأردن، عمر فيالما أوسونا، بالدور الإنساني الذي اضطلع به الأردن في مساندة بلاده، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة الأردنية عكست عمق العلاقات الإنسانية وقيم التضامن في أوقات الأزمات، كما ثمّن الدعم الذي قدمته دولة قطر.

وقال السفير إن الأردن كان من أوائل الدول التي بادرت بإرسال فرق الإنقاذ والمساعدات إلى فنزويلا، موضحًا أن فريق الإنقاذ الأردني نفذ عمليات ميدانية وصفها بـ"البطولية"، كان أبرزها إنقاذ طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام من تحت الأنقاض، معتبرًا أن هذه العملية لم تكن مجرد نجاح في مهمة إنقاذ، بل أصبحت رمزًا للأمل بالنسبة للشعب الفنزويلي.

وزارة الخارجية الأردنية فنزويلا طائرة شحن عسكرية قطرية

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