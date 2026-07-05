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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

عدمـ ـوه من الضـ ـرب.. القصة الكاملة لتحـ ـرش مسن بفتاة داخل ميكروباص بسوهاج

عدمـ ـوه من الضـ ـرب.. القصة الكاملة لتحـ ـرش مسن بفتاة داخل ميكروباص بسوهاج
عدمـ ـوه من الضـ ـرب.. القصة الكاملة لتحـ ـرش مسن بفتاة داخل ميكروباص بسوهاج
أنغام الجنايني

قبل أيام، أثارت واقعة اتهام مسن بالتحرش بفتاة في محافظة سوهاج حالة واسعة من الجدل، بعدما انتشر مقطع فيديو يوثق الاعتداء عليه بالضرب في أحد الشوارع، وسط روايات متباينة حول حقيقة ما حدث للفتاة.

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المسن المتهم بالتحرش بفتاة في محافظة سوهاج لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال التحريات وسماع أقوال جميع الأطراف، للوقوف على حقيقة الواقعة وكشف جميع ملابساتها.

تفاصيل تحرش مسن بفتاة سوهاج

بدأت القضية بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر أحد الأشخاص وهو يعتدي بالضرب على مسن في أحد شوارع محافظة سوهاج، بدعوى تحرشه بإحدى الفتيات، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا وانقسامًا في الآراء حول حقيقة ما حدث.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها، أنه بعد فحص الواقعة تبين عدم وجود أي بلاغات رسمية بشأنها، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية الفتاة التي ظهرت في مقطع الفيديو.

تحرش بيا في الميكروباص

وبسؤال الفتاة، أفادت بأنها تعرضت للتحرش من جانب المسن أثناء استقلالها سيارة ميكروباص برفقة إحدى صديقاتها يوم 28 يونيو الماضي، وأضافت أنه بعد نزوله من السيارة طلب منها مساعدته في عبور الطريق، وأثناء ذلك عاد وتحرش بها مرة أخرى، مؤكدة أن صديقتها كانت شاهدة على الواقعة، وهو ما أيدته الأخيرة في أقوالها.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط الشخصين اللذين ظهرا في مقطع الفيديو، وهما المسن، الذي يعمل مالكًا لأحد المحال التجارية، وسائق تدخل خلال الواقعة.

ماذا قال المسن عن اتهامه بالتحرش؟

وخلال التحقيقات، نفى المسن الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أنه طلب من الفتاة مساعدته في عبور الطريق، وأثناء سيره تعثرت قدماه، فتمسك بها حتى لا يسقط، مشيرًا إلى أن الفتاة اعتقدت أنه تحرش بها، فاستغاثت بالمارة.

من جانبه، أيد السائق رواية المسن، موضحًا أنه تدخل واعتدى عليه بعدما ظن في البداية أنه يتحرش بالفتاة.

حبس المسن لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات

وبعد مواجهة جميع الأطراف بأقوالهم، وما أسفرت عنه التحريات الأولية، قررت جهات التحقيق حبس المسن لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار فحص جميع ملابسات الواقعة، والاستماع إلى أقوال الشهود، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي في القضية.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها، فيما تؤكد الأجهزة الأمنية استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع الوقائع المتداولة، بعد التحقق من حقيقتها وسماع أقوال جميع الأطراف.

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