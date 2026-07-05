فورثينج اس 7 الهجين 2027 تباع بهذه المواصفات

يتوافر داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

فورثينج اس 7 موديل 2027

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: فورثينج اس 7 موديل 2027، وتنتمي اس 7 لفئة السيارات السيدان الكوبيه .

محرك فورثينج اس 7 موديل 2027

فورثينج اس 7 موديل 2027

تحصل سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 206 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 310 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 28.4 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 168 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ فورثينج اس 7 موديل 2027

فورثينج اس 7 موديل 2027

زودت سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات فورثينج اس 7 موديل 2027

تمتلك سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB .

فورثينج اس 7 موديل 2027

ويوجد بـ سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027، بلوتوث، وبها جلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment .

سعر فورثينج اس 7 موديل 2027

فورثينج اس 7 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 370 ألف جنيه .