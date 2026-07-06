كيفية التظلم على مخالفات المرور أونلاين 2026 وخطوات تقديم الطلب

مخالفات المرور .. يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن كيفية التظلم على مخالفات المرور المسجلة بالخطأ، خاصةً مع استمرار التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية التي تتيح إنجاز العديد من المعاملات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه إلى وحدات المرور، وتأتي خدمة التظلم على المخالفات المرورية ضمن أبرز الخدمات الإلكترونية التي تتيحها الجهات المختصة، إذ تمنح المواطنين فرصة الاعتراض على المخالفات التي يرون أنها سُجلت بصورة غير صحيحة، مع إمكانية متابعة حالة الطلب حتى صدور القرار النهائي بشأنه.

وتوفر هذه الخدمة وسيلة ميسرة لتقديم طلبات التظلم إلكترونيًا، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، إلى جانب تعزيز الاعتماد على المنصات الرقمية في إنجاز الخدمات الحكومية، مع إتاحة الاستعلام عن المخالفات والاطلاع على تفاصيلها قبل اتخاذ قرار تقديم التظلم.

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رابط التظلم على مخالفات المرور عبر الإنترنت

أتاحت النيابة العامة خدمة التظلم على مخالفات المرور من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك ضمن باقة من الخدمات الرقمية التي تقدمها للمواطنين، وتشمل هذه الخدمات الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص المركبات ورخص القيادة، والاطلاع على تفاصيل المخالفات ونماذجها، إلى جانب إمكانية تقديم طلبات التظلم إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة مقار الجهات المختصة.

ويمكن للراغبين في تقديم طلب تظلم الدخول إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة واختيار خدمة التظلمات، ثم استكمال الإجراءات المطلوبة وفق الخطوات المحددة، بما يضمن تسجيل الطلب وإرساله لمراجعته من الجهات المختصة.

خطوات التظلم على مخالفات المرور المسجلة بالخطأ

يمكن للمواطنين تقديم تظلم على قيمة المخالفات المرورية إلكترونيًا من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي حددتها الجهات المختصة، وهي على النحو الآتي:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للنيابة العامة.

اختيار خدمة التظلمات ثم الضغط على «استمرار».

تحديد نوع التظلم، سواء كان متعلقًا بمخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

إدخال بيانات الرخصة المطلوبة في الصفحة المخصصة لذلك.

الضغط على خيار «طلب دعم» بعد تسجيل البيانات.

استكمال البيانات المطلوبة وشرح سبب التظلم على قيمة المخالفة.

الضغط على «تقديم الطلب» لإرسال التظلم.

متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى صدور القرار النهائي بشأنه.

وتتيح هذه الإجراءات للمواطن متابعة طلبه بسهولة عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة ومتابعة نتائجها فور الانتهاء من فحص الطلب.

الخدمات الإلكترونية التي توفرها النيابة العامة للمواطنين

لا تقتصر الخدمات الرقمية التي تقدمها النيابة العامة على استقبال طلبات التظلم على مخالفات المرور فحسب، وإنما تشمل أيضًا الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص المركبات ورخص القيادة، والاطلاع على تفاصيل المخالفات المسجلة، بالإضافة إلى توفير نماذج المخالفات إلكترونيًا، وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتمكينهم من إنجاز العديد من الخدمات عبر الإنترنت.

وتأتي هذه الخدمات في إطار تطوير منظومة الخدمات الرقمية، بما يتيح للمواطنين تنفيذ معاملاتهم بسهولة، مع تقليل الحاجة إلى التوجه إلى الجهات الحكومية، والاعتماد على الوسائل الإلكترونية في تقديم الطلبات ومتابعتها.

خطوات استخراج شهادة المخالفات أونلاين

إلى جانب خدمة التظلم، يمكن للمواطنين استخراج شهادة وفاء بالغرامات إلكترونيًا من خلال بوابة مرور مصر التابعة لوزارة الداخلية، وذلك عبر اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى بوابة مرور مصر على موقع وزارة الداخلية.

اختيار خدمة «استخراج شهادة وفاء بالغرامات».

كتابة الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل بالمرور.

تسجيل عنوان استلام الشهادة.

وبعد استكمال البيانات المطلوبة، يتم الانتهاء من إجراءات استخراج الشهادة إلكترونيًا، مع تحديد عنوان استلامها وفق البيانات التي يسجلها مقدم الطلب.

رسوم استخراج شهادة وفاء بالغرامات

حددت الجهات المختصة رسوم استخراج شهادة وفاء بالغرامات بقيمة 50 جنيهًا، بالإضافة إلى 15 جنيهًا رسوم التوصيل، ويتم سداد هذه الرسوم من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، بما يتيح للمواطنين إتمام الخدمة بصورة رقمية متكاملة دون الحاجة إلى الدفع النقدي.

وتسهم هذه المنظومة في تسهيل الحصول على الخدمات المرورية المختلفة، سواء المتعلقة بالتظلمات أو استخراج الشهادات، مع توفير وسائل إلكترونية لإتمام الإجراءات وسداد الرسوم ومتابعة الطلبات حتى الانتهاء منها.