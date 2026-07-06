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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فلسطين: استشهاد رضيع على حاجز للاحتلال يكشف الوجه الإجرامي لمنظومة الحواجز العسكرية

فلسطين: استشهاد رضيع على حاجز للاحتلال يكشف الوجه الإجرامي لمنظومة الحواجز العسكرية
فلسطين: استشهاد رضيع على حاجز للاحتلال يكشف الوجه الإجرامي لمنظومة الحواجز العسكرية
أ ش أ

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الحواجز ونقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية تحولت إلى "حواجز موت"، تستخدمها سلطات الاحتلال كأداة ممنهجة لاضطهاد أبناء الشعب الفلسطيني واستهداف حياتهم، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الرضيع أحمد معروف زيد (4 شهور)، بعد احتجازه ومنع نقله لتلقي العلاج.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الاثنين/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن قوات الاحتلال ارتكبت جريمة بشعة عند مدخل قرية دير عمار غرب رام الله، بعدما أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخل القرية، ومنعت مرور المركبة التي كانت تقل الرضيع أحمد معروف زيد، الذي كان يعاني من نقص حاد في الأكسجين وتشنجات، إلى المستشفى، واحتجزته لأكثر من ساعة رغم حالته الصحية الحرجة؛ ما أدى إلى استشهاده أثناء انتظاره السماح له بالمرور.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات هذه الجريمة، معتبرة أنها تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة ومتعمدة تستهدف الأطفال الفلسطينيين، كما وثقتها تقارير اللجان الدولية المستقلة للتحقيق، ومؤسسات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكدت أن استمرار إفلات مرتكبي الجرائم الإسرائيلية من العقاب يشجع سلطات الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن استشهاد الرضيع أحمد معروف زيد يمثل حلقة جديدة في سلسلة الجرائم المتواصلة التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، ولا سيما الأطفال، ويشكل جريمة مركبة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجددت الوزارة تأكيدها مواصلة تحركاتها السياسية والدبلوماسية والقانونية في مختلف المحافل الدولية لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان مساءلتهم، وصولاً إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأطفاله.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة لوقف جرائم الاحتلال وإنهاء إفلاته من العقاب، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي باعتباره السبب الجذري لهذه الجرائم، بما يضمن تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الحواجز ونقاط التفتيش العسكرية الإسرائيلية حواجز موت سلطات الاحتلال الشعب الفلسطيني

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