ارتفاع كرتونة البيض البلدي 7 جنيهات وتراجع المكرونة 5 جنيهات.. أسعار السلع اليوم

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية، اليوم الأحد 5 يوليو 2026، تباينًا ملحوظًا، حيث تصدرت المكرونة المعبأة قائمة السلع الأكثر انخفاضًا بعد تراجعها بنحو 5.30 جنيه، بينما سجل البيض البلدي أكبر زيادة بين السلع الأساسية بارتفاع بلغ 7.43 جنيه للكرتونة.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار عدد من السلع المهمة، من بينها السكر والزيوت والبيض، فيما تراجعت أسعار بعض أنواع المكرونة والعدس، وفقًا لآخر البيانات الرسمية.

أسعار البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض 98.26 جنيه بزيادة 2.46 جنيه.

بلغ سعر البيضة البيضاء 4.40 جنيه بزيادة 0.42 جنيه.

وصل سعر البيضة الحمراء إلى 4.53 جنيه بزيادة 0.41 جنيه.

سجلت كرتونة البيض البلدي 125.82 جنيه بزيادة 7.43 جنيه.

بلغ سعر البيضة البلدي 5.12 جنيه بزيادة 0.43 جنيه.

السلع التي انخفضت أسعارها اليوم

المكرونة المعبأة 400 جرام سجلت 23.26 جنيه بانخفاض 5.30 جنيه.

العدس الأصفر المعبأ سجل 66.86 جنيه بانخفاض 2.67 جنيه.

العدس الصحيح المعبأ سجل 64.50 جنيه بانخفاض 2.33 جنيه.

العدس الصحيح المعبأ سجل 66.50 جنيه بانخفاض 0.33 جنيه.

المكرونة المعبأة كيلو سجلت 28.49 جنيه بانخفاض 0.07 جنيه.

السلع التي ارتفعت أسعارها اليوم

الأرز المعبأ سجل 34.92 جنيه بزيادة 0.29 جنيه.

الفول المعبأ سجل 61.46 جنيه بزيادة 0.52 جنيه.

الفول المجروش المعبأ سجل 61.57 جنيه بزيادة 0.54 جنيه.

الدقيق المعبأ سجل 26.37 جنيه بزيادة 0.64 جنيه.

زيت عباد الشمس سجل 101.11 جنيه بزيادة 1.79 جنيه.

زيت عباد الشمس سجل 103.40 جنيه بزيادة 4.08 جنيه.

زيت الذرة سجل 121.06 جنيه بزيادة 1.82 جنيه.

السكر المعبأ سجل 36.53 جنيه بزيادة 2.65 جنيه.

المكرونة السائبة سجلت 26.85 جنيه بزيادة 1.24 جنيه.

شاي العروسة 40 جرامًا سجل 10.95 جنيه بزيادة 0.19 جنيه.

شاي ليبتون 40 جرامًا سجل 20.61 جنيه بزيادة 7.99 جنيه.

الشاي سجل 245.49 جنيه بزيادة 3.80 جنيه.