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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع كرتونة البيض البلدي 7 جنيهات وتراجع المكرونة 5 جنيهات.. أسعار السلع اليوم

أسعار السلع بالأسواق اليوم الاحد 5 يوليو 2026
أسعار السلع بالأسواق اليوم الاحد 5 يوليو 2026
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية، اليوم الأحد 5 يوليو 2026، تباينًا ملحوظًا، حيث تصدرت المكرونة المعبأة قائمة السلع الأكثر انخفاضًا بعد تراجعها بنحو 5.30 جنيه، بينما سجل البيض البلدي أكبر زيادة بين السلع الأساسية بارتفاع بلغ 7.43 جنيه للكرتونة. 

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار عدد من السلع المهمة، من بينها السكر والزيوت والبيض، فيما تراجعت أسعار بعض أنواع المكرونة والعدس، وفقًا لآخر البيانات الرسمية.

أسعار البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض 98.26 جنيه بزيادة 2.46 جنيه.

بلغ سعر البيضة البيضاء 4.40 جنيه بزيادة 0.42 جنيه.

وصل سعر البيضة الحمراء إلى 4.53 جنيه بزيادة 0.41 جنيه.

سعر البيض اليوم

سجلت كرتونة البيض البلدي 125.82 جنيه بزيادة 7.43 جنيه.

بلغ سعر البيضة البلدي 5.12 جنيه بزيادة 0.43 جنيه.

السلع التي انخفضت أسعارها اليوم

المكرونة المعبأة 400 جرام سجلت 23.26 جنيه بانخفاض 5.30 جنيه.

العدس الأصفر المعبأ سجل 66.86 جنيه بانخفاض 2.67 جنيه.

العدس الصحيح المعبأ سجل 64.50 جنيه بانخفاض 2.33 جنيه.

الفول والبقوليات

العدس الصحيح المعبأ سجل 66.50 جنيه بانخفاض 0.33 جنيه.

المكرونة المعبأة كيلو سجلت 28.49 جنيه بانخفاض 0.07 جنيه.

السلع التي ارتفعت أسعارها اليوم

الأرز المعبأ سجل 34.92 جنيه بزيادة 0.29 جنيه.

الفول المعبأ سجل 61.46 جنيه بزيادة 0.52 جنيه.

الفول المجروش المعبأ سجل 61.57 جنيه بزيادة 0.54 جنيه.

الدقيق المعبأ سجل 26.37 جنيه بزيادة 0.64 جنيه.

زيت عباد الشمس سجل 101.11 جنيه بزيادة 1.79 جنيه.

زيت عباد الشمس سجل 103.40 جنيه بزيادة 4.08 جنيه.

زيت الذرة سجل 121.06 جنيه بزيادة 1.82 جنيه.

السكر المعبأ سجل 36.53 جنيه بزيادة 2.65 جنيه.

أسعار البقوليات

المكرونة السائبة سجلت 26.85 جنيه بزيادة 1.24 جنيه.

شاي العروسة 40 جرامًا سجل 10.95 جنيه بزيادة 0.19 جنيه.

شاي ليبتون 40 جرامًا سجل 20.61 جنيه بزيادة 7.99 جنيه.

الشاي سجل 245.49 جنيه بزيادة 3.80 جنيه.

أسعار السلع اليوم سعر كيلو المكرونة اليوم سعر كيلو الأرز اليوم سعر كرتونة البيض سعر كرتونة البيض البلدي اليوم أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم

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