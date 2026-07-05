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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة السنغالي تتصاعد.. اللاعب يرفض التسوية والزمالك يبحث عن حل

نادي الزمالك
نادي الزمالك
القسم الرياضي

 تتواصل أزمة المستحقات المالية الخاصة بالسنغالي إبراهيما نداي، لاعب الزمالك السابق، في ظل تمسك اللاعب بالحصول على كامل مستحقاته المالية، ورفضه جميع محاولات التسوية الودية التي طرحها مسؤولو القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية.

وأكدت مصادر أن إبراهيما نداي رفض فكرة جدولة أو تخفيض مستحقاته، مطالبًا بالحصول على حقوقه المالية كاملة وفقًا لبنود التعاقد المبرم بين الطرفين، وهو ما يزيد من صعوبة إنهاء الملف في الوقت الحالي.

وفي المقابل يواصل مسؤولو الزمالك اتصالاتهم مع اللاعب ووكيله من أجل التوصل إلى اتفاق ودي يضمن إنهاء الأزمة دون تصعيد، خاصة في ظل سعي الإدارة لإغلاق الملفات المالية العالقة وتجنب أي عقوبات أو أزمات جديدة قد تؤثر على النادي خلال الفترة المقبلة.

وتأمل إدارة الزمالك في الوصول إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف إلا أن تمسك اللاعب بالحصول على كامل مستحقاته دفعة واحدة لا يزال يمثل العقبة الأكبر أمام إنهاء الأزمة.

ويبقى ملف إبراهيم نداي أحد أبرز الملفات التي تعمل إدارة الزمالك على حسمها خلال الفترة الحالية في إطار خطة النادي لتسوية الالتزامات المالية وتهيئة الأجواء قبل انطلاق الموسم الجديد

الزمالك ابراهيما نداى الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم حسين لبيب

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