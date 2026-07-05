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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالتراضي.. تفاصيل الفرصة الأخيرة بين الزمالك وسيف الجزيري

سيف الجزيري
سيف الجزيري
القسم الرياضي

استقرت إدارة نادي الزمالك بشكل نهائي على رغبتها في عدم إستمرار التونسي سيف الدين الجزيري مع الفريق في الموسم الجديد.

وتكثف الإدارة محاولاتها وجلساتها الودية مع اللاعب ووكيله في الوقت الحالي لإيجاد صيغة اتفاق ترضي الطرفين.

حيث تسعى القلعة البيضاء لحل هذا الملف بالتراضي ودون الدخول في أي نزاعات أو صدامات قانونية قد تضر بالنادي.
ويهدف مسؤولو الزمالك من هذه الخطوة إلى غلق الملف سريعاً لترتيب أوراق خط الهجوم والبحث عن بديل أجنبي جديد.

وتهدف إدارة الفارس الأبيض بكل ما في وسعها لإيجاد طريقة لترضي طموح اللاعب المالي وتنقذ خزينة النادي من أعباء إضافية، وما زالت المحاولات مستمرة مع سيف الدين الجزيري لحل الأزمة المالية التي سوف تنقذ الزمالك من قيد جديد

يواصل مجلس إدارة نادي الزمالك في الآونة الأخيرة إلى ترتيب أوراق الفريق الأول لكرة القدم، وتحديداً ملف اللاعبين الأجانب، حيث تصدرت رغبة النادي في إنهاء عقد المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري بالتراضي
ويسهل الزمالك خروج اللاعب في حال وصول عروض من أندية خليجية أو تونسية، مما يضمن للاعب الانتقال بسلاسة ويُعفي الزمالك من دفع شرط جزائي ضخم.

موقف الجزيري 
يبدي سيف الجزيري مرونة في بعض الأحيان تقديراً للفترة التي قضاها داخل جدران النادي وعلاقته الطيبة بالجماهير، ولكنه يتمسك في نفس الوقت بحقوقه المالية الأساسية، وهو ما يجعل المفاوضات مستمرة حتى الوصول لنقطة اتفاق تضمن خروجاً يليق بالطرفين.

وتهدف الإدارة من هذه الخطوة إلى توفير السيولة الكافية لحل أزمة منع القيد بشكل نهائي وتسوية القضايا العالقة لدى الفيفا.
حيث يُعد رفع القيد خطوة مصيرية لإبرام صفقات سوبر تدعم صفوف الفريق الأول قبل انطلاق البطولة الإفريقي.
وتأتي هذه التحركات المكثفة لضمان مشاركة إفريقية قوية تليق بطموحات الجماهير البيضاء والمنافسة الشرسة على الألقاب القارية.

الزمالك سيف الجزيري الدوري كأس الكونفدرالية مجلس الزمالك

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