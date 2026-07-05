الزمالك يكثف محاولاته لإنهاء التعاقد مع سانتوس

يسعى جون إدوارد المدير الرياضى لنادي الزمالك لإنهاء المفاوضات مع البرتغالي ألكسندر سانتوس لتولى مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويحاول إدوارد التوصل لإتفاق نهائي والإعلان عن التعاقد بشكل رسمي قبل انطلاق معسكر الزمالك حتى يقود البرتغالى فترة الإعداد بالكامل.

يضع جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك الرتوش الأخيرة حالياً حول معسكر الزمالك الذي سوف يقام في العاصمة الإدارية خلال أيام إستعدادا للموسم الجديد.

معسكر الزمالك استعدادا للموسم الجديد

في الوقت ذاته تبذل إدارة النادي جهودا كبيرة لمحاولة إنهاء أزمة القيد للحصول على الرخصة القارية والمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الجديد.

ويسعى الزمالك لمواصلة تحقيق البطولات والانجازات المميزة بعد التتويج بأهم لقب في الموسم الماضي وهو الدوري المصري مما أتاح له الفرصة للتواجد في دوري أبطال أفريقيا بعد غياب لسنوات.