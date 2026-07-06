القناة المفتوحة الناقلة لمباراة البرتغال وإسبانيا في كأس العالم 2026

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية تجمع بين منتخبي البرتغال وإسبانيا، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله المنتخبان لمواصلة مشوارهما نحو اللقب.

وكان منتخب البرتغال قد تأهل إلى هذا الدور بعد احتلاله أحد المراكز المؤهلة في مجموعته، حيث استهل مشواره بالتعادل مع الكونغو الديمقراطية (1-1)، ثم اكتسح أوزبكستان بخماسية نظيفة، وتعادل سلبيًا مع كولومبيا، قبل أن يتغلب على كرواتيا بنتيجة (2-1) في دور الـ32.

في المقابل، بلغ منتخب إسبانيا دور الـ16 بعدما تعادل سلبيًا مع الرأس الأخضر، ثم فاز على السعودية برباعية نظيفة، وتغلب على أوروجواي بهدف دون رد، قبل أن يحسم تأهله بالفوز على النمسا بثلاثية نظيفة في دور الـ32.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة البرتغال وإسبانيا مع المتأهل من مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا في الدور ربع النهائي.

موعد مباراة البرتغال وإسبانيا

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا والبرتغال

تُنقل المباراة مجانًا عبر قناة الجزائرية الأرضية على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3