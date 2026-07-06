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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من إنفانتينو على قرار إلغاء البطاقة الحمراء لمهاجم أمريكا

إنفانتينو
إنفانتينو
مجدي سلامة

أصدر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بيانا رسميا بشأن قرار إلغاء البطاقة الحمراء لفولارين بالوجون مهاجم منتخب أمريكا قبل مواجهة بلجيكا، في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم.

وجاء نص البيان كالتالي:

اطلعت على التعليقات المتداولة بشأن قرار لجنة الانضباط المستقلة في فيفا بإيقاف فولارين بالوغون، وأود أن أؤكد مجددًا على مبدأ أساسي في منظومة الحوكمة داخل فيفا.

الهيئات القضائية في فيفا مستقلة، وتعمل بشكل مستقل، وتطبق لائحة الانضباط الخاصة بفيفا، وتفصل في القضايا استنادًا إلى اللوائح المعمول بها والوقائع الخاصة بكل قضية. إن استقلاليتها عنصر أساسي للحفاظ على مصداقية ونزاهة كرة القدم، ويجب احترام ذلك دائمًا.

نعم، أناقش بشكل منتظم مع رئيس الولايات المتحدة القضايا المتعلقة بكأس العالم، وفي هذه القضية تلقيت اتصالًا من الرئيس دونالد ترامب، كما أتلقى اتصالات من رؤساء دول ومسؤولين حكوميين، وأطراف في كرة القدم، ورؤساء شركات من مختلف أنحاء العالم بشأن العديد من الملفات. وخلال حديثي معه، أوضحت أن هناك إجراءات قانونية جارية أمام الهيئات القضائية المستقلة في فيفا، وأن القضية ستُحسم في الوقت المناسب من قبل الجهات المختصة. هكذا تعمل منظومة فيفا، وهو مبدأ سأحرص دائمًا على الالتزام به.

أطلع على قرارات لجنة الانضباط في فيفا عند صدورها. أحيانًا أتفاجأ بها، وأحيانًا أتفق معها، وأحيانًا أخرى أختلف معها.

لكن ما أفعله دائمًا هو احترام تلك القرارات، واحترام استقلالية الهيئات التي تصدرها. فسواء أعجبتنا القرارات على المستوى الشخصي أم لا، فهذا أمر غير ذي صلة. إن احترام المؤسسات المستقلة وسيادة القانون هو ما يحمي نزاهة بطولاتنا ويصون مصداقية فيفا في جميع الأوقات.

جياني إنفانتينو فيفا بالوجون

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