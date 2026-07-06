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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة أوراق المتهم بخطف طفل ومحاولة الاعتداء عليه في سوهاج إلى المفتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، وبإجماع الآراء، بإحالة أوراق المتهم "م.ا.ى"، عاطل، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بعد إدانته بخطف طفل ومحاولة الاعتداء عليه والتعدي عليه بالضرب دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني من دور انعقاد شهر أغسطس المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية، في واقعة أثارت حالة من الغضب لما حملته من تفاصيل صادمة كادت تنتهي بكارثة لولا نجاة الطفل.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث القضية إلى عام 2026، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغًا يفيد باختفاء طفل من أمام منزله بدائرة قسم ثان سوهاج، ما دفع قوات الأمن إلى تكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وسط حالة من القلق بين أسرة الطفل والأهالي.

وكشفت التحريات التي أجرتها جهات البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم، الذي استدرج الطفل بأسلوب التحايل، بعدما أوهمه بأنه سيشتري له طعامًا، ثم اصطحبه إلى مكان بعيد عن أعين المواطنين، حيث اعتدى عليه بالضرب في أنحاء متفرقة من جسده، وحاول الاعتداء عليه، قبل أن تنكشف الواقعة وتتحرك الأجهزة الأمنية لضبطه.

وعقب استصدار الأذونات القانونية اللازمة، نجحت قوات الأمن في القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، ليتم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأحالته بدورها إلى محكمة الجنايات.

وخلال نظر القضية، استعرضت المحكمة ما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة وتحريات وأقوال الشهود، لتنتهي إلى قرارها بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي في القضية خلال الجلسة المقبلة.

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