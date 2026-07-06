حصان البطولة الأسود.. عصام الشوالي يتغنى بمنتخب النرويج بعد إقصاء البرازيل

نجح منتخب النرويج في الفوز على منتخب البرازيل، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026، عقب الفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الأحد على ملعب متلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وكتب المعلق الرياضي عصام الشوالي عبر حسابه على فيسبوك: "النرويج تؤكد انها حصان البطولة الأسود، العقدة تتواصل، السيليساو بعد خمس مواجهات صفر فوز. للمعلومة البرازيل في تاريخها قابلت 91 منتخب ربحتهم الكل (90) الا الفايكينغ، هالاند 7 أهداف دبابة بشرية باتم معني العبارة، انشيلوتي لا يملك عصا سحرية لبرازيل لم تعد ولادة تلعب بلاعبين في سن الـ 35 عام ، دانيلو ، نيمار، كاسيميرو. النرويج لاول مرة في 8 الكبار والسامبا لأول مرة من عام 90 تغادر من دور 16".

وأحرز منتخب النرويج هدفا في الدقيقة 4 من عمر المباراة وتم إلغاؤه بداعي التسلل، فيما أضاع برونو جيماريش فرصة تقدم منتخب البرازيل في الدقيقة 14 بعد إهدار ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 80 أحرز النجم النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليقود بلاده لتأهل تاريخي إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم.