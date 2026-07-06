محافظ القاهرة: شركة خاصة لإدارة وتطوير جراج الأوبرا وتحويله إلى فندق سياحى

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن المحافظة تواصل تنفيذ مشروعاتها الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع إحدى الشركات الخاصة على إدارة جراج الأوبرا بمنطقة العتبة وتحويله إلى فندق سياحي، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القرار.

وأوضح محافظ القاهرة، خلال لقائه الصحفي بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، أن الشركة ستتولى إعادة تطوير الجراج وتحويله إلى فندق سياحي يضم غرفًا فندقية فاخرة، بما يسهم في دعم القطاع السياحي وتعزيز الاستفادة الاقتصادية من الموقع المتميز بوسط القاهرة.

محافظ القاهرة

وأضاف أن المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتطوير منطقة وسط القاهرة، والحفاظ على طابعها الحضاري والتاريخي، بما يتواكب مع أعمال التطوير التي تشهدها العاصمة، ويعزز مكانة القاهرة كوجهة سياحية واستثمارية.