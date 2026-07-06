فريق عشوائي.. خالد الغندور يعلق على خروج منتخب البرازيل من كأس العالم

علق الإعلامي خالد الغندور، على وداع منتخب البرازيل لبطولة كأس العالم 2026.

وكتب الغندور عبر حسابه على “فيسبوك”: "لما اتفرجت على البرازيل لقيت فريق عشوائي وخطوطه غير منظمة، وافتكرت الناس اللي اتريقت على فكرة ضم خوان بيزيرا وكأنه دون المستوى، وأما اتفرجت على ضياع ضربة الجزاء والانفراد؛ عرفت إن القصة ده بيلعب فين.. مش مستواه إيه".

وودع منتخب البرازيل البطولة؛ بعدما خسر أمام منتخب النرويج بنتيجة 1-2، في مواجهة قوية أقيمت على ملعب نيويورك نيو جيرسي، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس العالم؛ ليحجز المنتخب النرويجي بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وشهدت المباراة تنافسًا كبيرًا بين المنتخبين، إلا أن المنتخب النرويجي نجح في استغلال فرصه بصورة أفضل، ليحقق انتصارًا تاريخيًا أطاح بأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، بينما فشل المنتخب البرازيلي في العودة بالنتيجة رغم محاولاته حتى الدقائق الأخيرة.