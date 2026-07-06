البرازيلي فيليبي لويس مدرباً لموناكو

عيّن نادي موناكو، البرازيلي فيليبي لويس، البالغ من العمر 40 عاماً، مدربا للفريق بعقد يمتد حتى ونيو 2028، خلفاً للمدرب البلجيكي سيباستيان بوكونولي الذي أُقيل في يونيو الماضي.



وكان لويس يشغل منصب مدرب نادي فلامنغو البرازيلي حتى 3 مارس الماضي، قبل أن تتم إقالته بسبب خلافات مع إدارة النادي وتراجع النتائج (المركز 11 في الدوري)، رغم سجله الناجح الذي تضمن التتويج بكأس البرازيل 2024، وكأس السوبر البرازيلي 2025، وبطولة كاريوكا 2025، والدوري البرازيلي 2025، إضافة إلى لقب كوبا ليبرتادوريس 2025، محققا 62 انتصاراً و21 تعادلاً و16 خسارة خلال موسمين.

ويُعد لويس لاعباً سابقاً بارزاً، حيث تألق مع أتلتيكو مدريد وتُوج بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك، وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا وتوج مرتين بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، كما لعب مع تشلسي الإنكليزي وتوج معه بالدوري الإنكليزي الممتاز.

وعلى الصعيد الدولي، تُوج مع منتخب البرازيل بكوبا أميركا 2019 وكأس القارات 2013، وخاض 44 مباراة دولية.

ويمثل هذا التعيين أول تجربة تدريبية للويس في أوروبا، حيث سيعمل في موناكو رفقة طاقمه المساعد الذي ضم إيفان بالانكو مدربا مساعداً، ودييغو ليناريس معداً بدنياً، وهما من طاقمه السابق في فلامنغو.

كما سيضم الجهاز الفني أنطوني سانتياغو كمساعد مدرب، ويوري نيمينن مدربا لحراس المرمى.

وكان لويس قد واجه ناديا فرنسيا سابقا كمدرب، عندما خسر نهائي كأس القارات للأندية مع فلامنغو أمام باريس سان جرمان الفرنسي في ديسمبر الماضي (1-1 ثم 2-1 بركلات الترجيح).