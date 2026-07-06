وزير الاستثمار: نعمل بالقرب من المصدرين للتلبية السريعة لاحتياجاتهم لتعزيز قدرات اقتصادنا ⁠

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في افتتاح فعاليات بعثة المشترين الدوليين EBS 2026، التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بمشاركة المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، ورؤساء عدة جهات تابعة للوزارة وهم المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجاري علاء البيلي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وحاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وذلك بحضور ممثلي الشركات المصرية والمشترين الدوليين.

وعقب الافتتاح، أجرى الوزير جولة موسعة داخل المعرض، تفقد خلالها أجنحة الشركات المشاركة، وحرص على التحاور المباشر مع ممثلي الشركات للتعرف على منتجاتهم، وحجم صادراتهم، والأسواق التي يستهدفونها، وخططهم للتوسع، والتحديات التي تواجههم، والفرص المتاحة لزيادة صادراتهم خلال المرحلة المقبلة.

وتوقف الوزير أمام أجنحة الشركات المشاركة واحدًا تلو الآخر، مستمعًا إلى ممثليها ومناقشًا مستهدفاتهم التصديرية، حيث بدأ حواره مع معظم الشركات بالسؤال: "بتصدروا بكام؟.. ومحتاجين مننا إيه عشان تزودوا صادراتكم؟"، في رسالة عكست نهج الوزارة القائم على التواصل المباشر مع المصدرين، وربط السياسات والبرامج الحكومية باحتياجاتهم الفعلية، بما يسهم في تحقيق نمو مستدام للصادرات المصرية.

الشراكة مع القطاع الخاص

وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل وفق نهج يقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، والاستماع إلى احتياجات المصدرين، وتحويل ما يطرحونه من تحديات إلى إجراءات تنفيذية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في إزالة المعوقات أمام الشركات وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

كما وجه الوزير مسؤولي الجهات التابعة للوزارة بسرعة دراسة الملاحظات التي طرحها ممثلو الشركات خلال الجولة، والعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي تحديات قد تحد من زيادة الصادرات أو التوسع في الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن الهدف ليس فقط رصد التحديات، وإنما العمل على حلها بما ينعكس على زيادة تنافسية المنتج المصري.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن جميع الجهات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل كمنظومة واحدة لخدمة المصدرين، وفي مقدمتها صندوق تنمية الصادرات، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ومركز تدريب التجارة الخارجية، إلى جانب مختلف قطاعات الوزارة، بما يوفر للشركات الدعم الفني والترويجي والمؤسسي اللازم لتعزيز تنافسيتها وزيادة صادراتها.

وأضاف الوزير مخاطبًا ممثلي الشركات: “إحنا هنا عشان نساعدكم... وكل جهات الوزارة في ضهركم. هدفنا إن كل شركة تزود صادراتها، ونحول الفرص اللي بتوفرها المعارض وبعثات المشترين إلى تعاقدات حقيقية، ونمو مستدام للصادرات المصرية.”

وأكد الدكتور محمد فريد أن بعثات المشترين الدوليين تمثل إحدى الأدوات العملية التي تعتمد عليها الوزارة لربط الشركات المصرية بالمشترين الدوليين، وإتاحة الفرصة للتعرف على القدرات الصناعية للمصانع المصرية على أرض الواقع، بما يسهم في بناء شراكات تجارية طويلة الأجل، وتحويل اللقاءات الثنائية إلى نتائج تصديرية ملموسة، في إطار جهود الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

ومن جانبه، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن بعثة المشترين الدوليين EBS 2026 تستضيف نحو 45 مشتريًا دوليًا يمثلون 20 دولة لعقد لقاءات أعمال مباشرة مع الشركات المصرية، في إطار خطة المجلس للتوسع في الأسواق الخارجية، وزيادة صادرات الصناعات الهندسية، واستهداف الوصول بها إلى 7.5 مليار دولار بنهاية عام 2026، من خلال فتح أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتج المصري.