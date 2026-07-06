وزير الاستثمار:حريصون على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المملكة المتحدة

استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير مارك برايسون-ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى مصر في إطار المتابعة المستمرة لملفات التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تناول اللقاء عددًا من الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية ودفع العلاقات الاستثمارية والتجارية إلى آفاق أوسع.

شراكة اقتصادية

وأكد الوزير أن العلاقات المصرية البريطانية ترتكز على شراكة اقتصادية ممتدة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على مواصلة العمل مع الجانب البريطاني لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة معدلات التبادل التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وشهد اللقاء متابعة عدد من ملفات استثمارات الشركات البريطانية العاملة في السوق المصرية، وفي مقدمتها شركة AstraZeneca، وبحث سبل دعم خططها التوسعية، إلى جانب مناقشة الإجراءات المرتبطة بعدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والأعمال.

واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبحثا آليات دعم المشروعات المستهدفة داخل المنطقة، في ضوء ما تتمتع به من مقومات تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات البريطانية.

تناول اللقاء عددًا من الملفات التنظيمية والضريبية المرتبطة بالشركات البريطانية العاملة في مصر، إلى جانب متابعة الإجراءات الخاصة ببعض المشروعات، حيث أكد الوزير استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يدعم توسع أنشطتهم في السوق المصرية.

وناقش الجانبان ملفات التعاون في قطاع الصناعات الدوائية، والموضوعات التنظيمية ذات الصلة، بما يدعم خطط الشركات البريطانية العاملة في هذا القطاع ويعزز التعاون المشترك.

واستعرض اللقاء ملف زيادة نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق البريطانية، وعلى رأسها صادرات الفراولة والعنب، إلى جانب عدد من المقترحات الرامية إلى تنمية التجارة البينية وتحقيق التوازن في المصالح التجارية بين البلدين.

وتابع الجانبان تطورات عدد من الملفات التجارية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الإجراءات البريطانية المتعلقة بقطاع الصلب، حيث أكد الوزير أهمية استمرار التشاور والتنسيق في إطار اتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، بما يحافظ على استقرار العلاقات التجارية ويراعي الالتزامات القائمة بين الجانبين.

وأكد الوزير أن مصر تتبنى نهجًا يقوم على الحوار والتنسيق المستمر لمعالجة مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وبما يسهم في تعزيز الاستثمارات، ودعم حركة التجارة، وتحقيق المصالح المشتركة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على المتابعة المباشرة لملفات المستثمرين، والعمل على سرعة التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة التحديات التي قد تواجههم، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال في مناخ الاستثمار المصري، ويدعم خطط الشركات القائمة للتوسع وجذب استثمارات جديدة.

من جانبه، أكد مارك برايسون-ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة حرص بلاده على مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيدًا بما تحقق من تقدم في التعاون المشترك خلال الفترة الماضية.

وأكد اهتمام الشركات البريطانية بتوسيع استثماراتها في السوق المصرية، واستمرار التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية لدفع المشروعات المشتركة، ومعالجة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وعقد لقاءات دورية لمتابعة الملفات المشتركة، والبناء على ما تحقق من تقدم في عدد من الموضوعات محل الاهتمام، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة إلى مستويات أكثر تقدمًا، ويعزز فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين.