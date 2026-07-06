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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين وموعد اللقاء يتصدر محركات البحث مع اقتراب المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر والأرجنتين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء ينتظره ملايين الجماهير داخل مصر والوطن العربي، وسط آمال كبيرة بمواصلة الفراعنة مشوارهم التاريخي في البطولة والتأهل إلى الدور ربع النهائي.
 

ويخوض منتخب مصر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد نجاحه في تجاوز دور المجموعات ثم التأهل دور الـ16، ليضرب موعدًا مع منتخب الأرجنتين، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، في مواجهة يتوقع أن تكون من أقوى مباريات البطولة.
 


موعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

تنطلق مباراة مصر والأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مرسيدس بنز، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وتبدأ المباراة في المواعيد التالية:

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت تونس.

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وتحمل المواجهة أهمية استثنائية بالنسبة للمنتخب المصري، الذي يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدور التالي أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

تحظى القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين باهتمام جماهيري كبير، بعدما أعلنت شبكة beIN Sports نقل اللقاء حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تخصيص تغطية خاصة واستوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة لتحليل الجوانب الفنية للمباراة.

وتنقل المباراة عبر القنوات التالية:

beIN SPORTS MAX 1.

beIN SPORTS MAX 3.

beIN SPORTS MAX 5 (تعليق باللغة الإنجليزية).

beIN SPORTS MAX 6 (تعليق باللغة الفرنسية).

beIN 4K HDR للمشتركين الراغبين في متابعة المباراة بأعلى جودة.

كما سيتم إذاعة اللقاء عبر قناة beIN FIFA World Cup المفتوحة، لتكون ضمن القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين مجانًا، وهو ما يمنح ملايين الجماهير فرصة متابعة اللقاء دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.
 


 

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