قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: لن نسمح لطهران بالحصول على سلاح نووي وتمكنا من القضاء على الجيش الإيراني
رعب إسرائيلي من تركيا.. نتنياهو يفتح النار على أردوغان بسبب مقاتلات إف-35
طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار قريبا.. صندوق الإسكان الاجتماعي يكشف التفاصيل
أقوى من الأفاعي.. روشتة نبوية لـ التحصين من الثعابين والعقارب
معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف
الرئاسة التركية: ترامب يزور أنقرة غدا لحضور قمة الناتو
الأعلى للإعلام: منع ظهور محمد الصباغ 3 أشهر في واقعة الإساءة لـ أم كلثوم
مصر تؤكد دعم جهود إصلاح وتطوير الأداء المؤسسي للجامعة العربية
روني : فيفا ارتكب عارًا بقرار رفع إيقاف بالوجون
زيوت الطعام تتراجع .. وكرتونة البيض ترتفع .. أسعار السلع اليوم الاثنين
بعد اتهامات لم يسلم منها.. أحمدي نجاد يظهر في جنازة خامنئي
الحرب على فيفا .. كيف أشعل قرار بالوجون تمردًا عالميًا ضد إنفانتينو؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة البرتغال وإسبانيا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

البرتغال وإسبانيا
البرتغال وإسبانيا
حسن العمدة

تتجه أنظار جماهير كرة القدم، مساء اليوم الإثنين، إلى ملعب "إيه تي آند تي" بمدينة أرلينجتون الأمريكية، الذي يحتضن قمة أوروبية مرتقبة تجمع بين منتخبي البرتغال وإسبانيا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب البرتغالي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما انتزع بطاقة التأهل بصعوبة، إثر فوزه على كرواتيا بنتيجة 2-1، في مباراة قلب خلالها تأخره بهدف إلى انتصار مثير، حيث أدرك كريستيانو رونالدو التعادل من ركلة جزاء، قبل أن يخطف جونزالو راموس هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

في المقابل، بلغ المنتخب الإسباني الدور ذاته بعد عرض قوي أمام النمسا، حسمه بثلاثية نظيفة، سجل منها ميكيل أويارزابال هدفين، فيما أضاف بيدرو بورو الهدف الثالث، ليواصل "لا روخا" مشواره بثقة نحو الأدوار المتقدمة.

ويطمح المنتخبان إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، في واحدة من أقوى مواجهات الدور الإقصائي، بالنظر إلى التاريخ الكبير الذي يجمع بين المنتخبين على الساحة الأوروبية والعالمية.

موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا في كأس العالم 2026

تنطلق مباراة البرتغال وإسبانيا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

ملعب مباراة البرتغال ضد إسبانيا في كأس العالم 2026

يستضيف ملعب إيه تي آند تي بمدينة أرلينجتون الأمريكية المواجهة المرتقبة بين منتخبي البرتغال وإسبانيا، ضمن منافسات دور الـ16 من المونديال.
القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد إسبانيا في كأس العالم 2026

beIN SPORTS MAX 1
beIN SPORTS MAX 3

إيه تي آند تي البرتغال وإسبانيا كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

وظائف

تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة.. برلماني يفجر مفاجأة

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الكفتة

الكمية مضاعفة والطعم ألذ.. طريقة عمل كفتة البرغل

الثعابين

تحذير عاجل بعد انتشار صور الثعابين.. أسباب ظهورها وكيف تحمي منزلك

العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الإثنين 6 يوليو 2026: سماع كلمات مُطمئنة

بالصور

معلومات صادمة.. صائد أفاعي يحسم الجدل: هذه العلامة تؤكد وجود ثعبان داخل منزلك في الصيف

انتشار الثعابين
انتشار الثعابين
انتشار الثعابين

طبيب بيطري يكشف السبب الحقيقي لظهور الثعابين بكثرة في المحافظات.. وطريقة واحدة فعالة للحد من انتشارها

الثعابين
الثعابين
الثعابين

قريبًا في دبي.. تويوتا تطلق أول سيارة طائرة في العالم

أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا
أول سيارة طائرة تويوتا

رولز رويس تحول فانتوم إلى يخت فاخر يسير على الطرق

رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026
رولز رويس فانتوم 2026

فيديو

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد