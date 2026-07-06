هند صبري عضوا بلجنة تحكيم مهرجان عمان السينمائي.. القائمة الكاملة

أعلن مهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم عن أعضاء لجان تحكيم دورته السابعة، ومع استمرار المهرجان في التوسع من حيث الحجم والسمعة والحضور الدولي، تأتي لجان هذا العام لتجسد المسار اللافت الذي حققه المهرجان منذ انطلاقته.



وجرى اختيار أعضاء اللجان بعناية استناداً إلى خبراتهم الواسعة وإسهاماتهم البارزة في السينما وتنوّع خلفياتهم المهنية، بما يضمن تقييماً متوازناً ودقيقاً للأفلام المشاركة.



لجنة تحكيم جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي روائي طويل:

تُسلط هذه المسابقة الضوء على المواهب الأولى ويُشترط أن يكون أول فيلم روائي طويل للمخرج/ة، أو ثاني فيلم روائي طويل للمخرج/ة، على أن يتضمّن أول تجربة لكاتب/ة سيناريو أو دور أول رئيسي لممثل/ة.



جوانا حاجي توما: تشكل المخرجة اللبنانية إلى جانب شريكها خليل جريج، ثنائياً فنياً وسينمائياً، من أبرز أعمالهما "بدي شوف" و"دفاتر مايا".



خالد عبد الله: ممثل وناشط مصري-بريطاني متعدد المواهب، اشتهر بأدواره في أعمال بارزة مثل "ذا كراون" و"آخر أيام المدينة" و"عدّاء الطائرة الورقية".



طارق الناصر: ملحّن وموزع موسيقي أردني يعد من أبرز الموسيقيين في العالم العربي، له طابع خاص في صناعة الموسيقى التصويرية لعدد من أهم الأعمال الدرامية العربية، منها "نهاية رجل شجاع" و"ملوك الطوائف" و"الملك فاروق" و"أخوة التراب".



هند صبري: تعد من أبرز نجوم العالم العربي، وقد بنت الممثلة التونسية مسيرة فنية حافلة امتدت لأكثر من 50 عملاً في السينما والتلفزيون، استهلت مشوارها الفني في الرابعة عشرة من عمرها بفيلم "صمت القصور" ومن أبرز أعمالها "بنات ألفة"، الفيلم الوثائقي الذي ترشح لجائزة الأوسكار.



لجنة تحكيم جائزة السوسنة السوداء لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل:

تختص هذه المسابقة بالأفلام الوثائقية التي تتجاوز مدتها 52 دقيقة، ويُشترط أن يكون أول فيلم وثائقي طويل للمخرج/ة؛ أو ثاني فيلم وثائقي طويل للمخرج/ة على أن يكون الفيلم الأول للمونتير.



داليا الكوري: مخرجة أفلام أردنية تستكشف أعمالها صمود البطل اليومي ولا وعيه السياسي في العالم العربي، تُعرض أعمالها في مهرجانات ومعارض دولية.



رباب حاج يحيى: مونتيرة وثائقية فلسطينية مقيمة في نيويورك، عضوة في أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار). من أحدث أعمالها فيلم "تعايش، يا للهراء!".



كريستيان فراي: مخرج أفلام وثائقية ومنتج سويسري يعدّ من أهم مخرجي الأفلام الوثائقية تأثيرا، رشّح فيلمه "مصوّر الحرب" لجائزة الأوسكار.

