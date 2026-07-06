رقم 4 على العالم.. استشاري أمن إقليمي: مقر القيادة الاستراتيجية قلعة عسكرية محصنة

علق أحمد الشحات استشاري الأمن الإقليمي، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وقال أحمد الشحات في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، :" مقر القيادة الاستراتيجية بمثابة قلعة عسكرية محصنة وهي رقم 4 على مستوى العالم ".

وتابع أحمد الشحات :" ما انشأته مصر يعتبر نقلة نوعية في أداء القوات المسلحة وتدريب كوارد القوات المسلحة على المهام المختلفة ".



واكمل احمد الشحات :" الدولة المصرية تعمل على تطوير قدرات القوات المسلحة بشكل مستمر والقدرة على مجابهة التحديات وسرعة اتخاذ القرار وتطوير مراكز القيادة والسيطرة ".

لفت أحمد الشحات :" مقر القيادة الاستراتيجية يسهم في تسهيل التنسيق بين كافة أفرع القوات المسلحة على مستوى الجمهورية ".

