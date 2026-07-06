نشاط متزايد في الصيف.. الصحة: لا نقص في أمصال العقارب والثعابين

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل خطة الوزارة للتعامل مع انتشار لدغات الثعابين والعقارب في المحافظات بالتزامن مع فصل الصيف .



وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، :" نشاط حركة العقارب والثعابين يزداد مع ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي يزداد فرص تعرض المواطنين للدغات من العقارب والثعابين".

وأضاف حسام عبد الغفار: " لا نقص في أمصال لدغات العقارب والثعابين ونعلن أماكن تواجد الامصال بالمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظات".



وأكمل حسام عبد الغفار :" أي مواطن يتعرض للدغ من العقارب والثعابين يتحرك صوب المستشفيات العامة والمركزية للحصول على المصل".

ولفت حسام عبد الغفار :" أي محافظة يرتفع بها درجات الحرارة بشكل كبير يزداد فيها نشاط الثعابين والعقارب خاصة في الأماكن الريفية والصحراوية".



وتابع حسام عبد الغفار :" يجب الابتعاد عن أي وصفات شعبية للتعامل مع اللدغ والتوجه على المستشفيات"، مضيفا: " هناك ثعابين ليست سامة وبالتالي لا يحتاج المصاب في هذه الحالة إلى المصل".