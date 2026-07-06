حركة محدودة بأحياء الغربية.. تكليف جمال قطقاط بتسيير أعمال حي أول المحلة الكبرى

أصدر اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، حركة محدودة بقيادات الأحياء، تضمنت تكليف الأستاذ جمال حمدي محمد قطقاط بتسيير أعمال رئيس حي أول المحلة الكبرى، لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، في إطار رفع كفاءة الأداء التنفيذي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن القرار يأتي في إطار المتابعة المستمرة لأداء الأجهزة التنفيذية، والعمل على تطوير منظومة العمل بالأحياء، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على أهمية التواجد الميداني وسرعة التعامل مع الملفات اليومية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف المحافظ أن المحافظة مستمرة في متابعة وتقييم أداء القيادات التنفيذية بشكل دوري، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان انتظام العمل وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات، بما يلبي احتياجات المواطنين ويحقق الصالح العام.